School Holiday: रेड अलर्ट के बीच 3 जिलों में 25 व 26 अगस्त का स्कूलों में अवकाश, 2 जिलों में धार्मिक मेले के कारण छुट्टी

School Holiday: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इस कारण हाडौती क्षेत्र में तो बाढ के हालात बने हुए हैं। इस कारण कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित हुए हैं।
इसी बीच रविवार को राजस्थान के तीन जिलों में भी अब 25 व 26 अगस्त का अवकाश घोषित कर दिया है।
राजस्थान के जयपुर, दौसा व नागौर में जिला कलक्टर ने आगामी 25 व 26 अगस्त का स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं अलवर जिले में 26 अगस्त को पांडुपोल का मेला भरेगा। इस कारण पूरे जिले में अवकाश रहेगा। वहीं रामदेवरा मेले के कारण 25 अगस्त को जोधपुर में अवकाश रहेगा।
जयपुर: जयपुर जिले में भारी बारिश को देखते हुए सोमवार, 25 अगस्त एवं मंगलवार 26 अगस्त को जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र एवं राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का अवकाश घोषित। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने जारी आदेश जारी किए हैं।
दौसा: बारिश को देखते हुए दौसा जिले में अवकाश घोषित। जिला प्रशासन के अनुसार 25 और 26 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी, प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में रहेगा अवकाश, आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी रहेगा अवकाश
नागौर: जिले में भारी वर्षा की संभावना के चलते जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने आदेश जारी करते हुए जिले के समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में कक्षा प्री-प्राइमरी से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 25 अगस्त एवं 26 अगस्त 2025 को अवकाश घोषित किया है।