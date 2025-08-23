Red Alert 23 August: संभल कर रहें, मौसम विभाग ने आज फिर जारी किया इन 4 जिलों में रेड अलर्ट

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान के कई जिलों में इन दिनों भारी व अत्यंत भारी बारिश का दौर चल रहा है। शुक्रवार को कई स्थानों पर बाढ की स्थिति पैदा हो गई। कोटा में तो सेना ने मोर्चा संभाल रखा है।

इसी बीच मौसम विभाग ने शनिवार को दोपहर बाद चार जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इससे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड़ में आ गया है।

मौसम विभाग ने 23 अगस्त को राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और आसमान से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कोटा संभाग और आसपास के जिलों में आज कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोटा, बारां, बूंदी और भीलवाड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बारिश का दौर इतना तेज़ रहने का अनुमान है कि सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है।