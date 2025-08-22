Bisalpur Dam: भारी बारिश का असर, त्रिवेणी का बढा गेज, फिर से खुलने लगे गेट

इस बार राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है। इसके कारण पहली बार जुलाई में बांध के गेट खोले गए थे। इस बार अधिकतम बांध के छह गेट दो से तीन मीटर की हाइट तक खोले गए थे। इसके बाद पानी की आवक कम होने व नियमित सप्लाई के चलते बांध के गेट धीरे-धीरे बंद हो गए थे। 21 अगस्त तक बांध का केवल एक गेट ही खुला हुआ था,वह भी 0.05 मीटर की हाइट से। इससे केवल तीन सौ क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी।