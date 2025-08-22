Bisalpur Dam: भारी बारिश का असर, त्रिवेणी का बढा गेज, फिर से खुलने लगे गेट

Bisalpur Dam Gates: जयपुर। जयपुर, अजमेर व टोंक जिले को प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध से फिर से खुशखबरी आने लगी है। राजस्थान के कई हिस्सों में कल से हो रही भारी बारिश के चलते बीसलपुर बांध के गेट फिर से खुलने लगे हैं।
22 अगस्त दोपहर दो बजे बांध के दो गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इस समय दो गेट एक-एक मीटर की हाइट पर खोल दिए गए हैं। इससे 12 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
बीसलपुर बांध के गेट इस बार 24 जुलाई को खुले थे। बांध के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जुलाई में बांध के गेट खोले गए। बांध के गेट अब तक आठ बार खुले हैं। इनमें से छह बार अगस्त और एक बार सितम्बर में गेट खोले गए थे।
इस बार राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है। इसके कारण पहली बार जुलाई में बांध के गेट खोले गए थे। इस बार अधिकतम बांध के छह गेट दो से तीन मीटर की हाइट तक खोले गए थे। इसके बाद पानी की आवक कम होने व नियमित सप्लाई के चलते बांध के गेट धीरे-धीरे बंद हो गए थे। 21 अगस्त तक बांध का केवल एक गेट ही खुला हुआ था,वह भी 0.05 मीटर की हाइट से। इससे केवल तीन सौ क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी।
बीसलपुर बांध में त्रिवेणी का पानी आता है। इस समय त्रिवेणी में फिर से उफान आने लगा है। आज दोपहर में त्रिवेणी का गेज बढकर तीन मीटर हो गया है।