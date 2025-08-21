Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली और बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत किस स्टेशन पर कब आएगी, यहां देखें आवाजाही पूरी सूची

Vande Bharat Train Schedule: जयपुर। राजस्थान से दिल्ली के बीच अब तेज़ और आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें यात्रियों की सुविधाएं देंगी। जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन 605 किमी की दूरी महज 8 घंटे में तय करेगी। जबकि बीकानेर से दिल्ली कैंट वंदे भारत 447 किमी की दूरी केवल 6 घंटे से कुछ अधिक समय में पूरी करेगी। दोनों ट्रेनें आधुनिक तकनीक, आरामदायक कोच और तेज़ रफ्तार के साथ यात्रियों को समय की बचत और बेहतर सफर का अनुभव देंगी।
इन दोनों वंदेभारत ट्रेनों के संचालन के लिए किसी भी दिन सूचना आ सकती है। उम्मीद है कि अगस्त माह के अंत व सितम्बर के पहले सप्ताह में इन ट्रेनों का संचालन हो जाएगा।
यहां दोनों वंदेभारत ट्रेनों का स्टेशनों पर आवाजाही की पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि यह प्रस्तावित ही है।
|स्टेशन
|आगमन
|प्रस्थान
|जोधपुर (JU)
|05:35
|डेगाना (DNA)
|07:04
|07:06
|मकराना (MKN)
|07:34
|07:36
|फुलेरा (FL)
|08:45
|08:47
|जयपुर (JP)
|09:35
|09:40
|अलवर (AWR)
|11:18
|11:20
|रेवाड़ी (RE)
|12:23
|12:25
|गुड़गांव (GGN)
|13:00
|13:01
|दिल्ली कैंट (DEC)
|13:30
|--
📍 दूरी: 605 किमी | समय: 08:00 घंटे
|स्टेशन
|आगमन
|प्रस्थान
|दिल्ली कैंट (DEC)
|--
|15:10
|गुड़गांव (GGN)
|---
|-----
|रेवाड़ी (RE)
|16:25
|16:27
|अलवर (AWR)
|17:13
|17:15
|जयपुर (JP)
|19:10
|19:15
|फुलेरा (FL)
|20:08
|20:10
|मकराना (MKN)
|20:54
|20:56
|डेगाना (DNA)
|21:24
|21:26
|जोधपुर (JU)
|23:15
|--
📍 दूरी: 605 किमी | समय: 08:05 घंटे
|स्टेशन
|आगमन
|प्रस्थान
|बीकानेर (BKN)
|--
|05:45
|रतनगढ़ (RTGH)
|07:18
|07:20
|चुरू (CUR)
|08:00
|08:05
|रेवाड़ी (RE)
|--
|10:45
|दिल्ली कैंट (DEC)
|11:50
|--
📍 दूरी: 447.39 किमी | समय: 06:05 घंटे |
|स्टेशन
|आगमन
|प्रस्थान
|दिल्ली कैंट (DEC)
|--
|16:45
|रेवाड़ी (RE)
|18:00
|--
|चुरू (CUR)
|20:20
|20:25
|रतनगढ़ (RTGH)
|20:53
|20:55
|बीकानेर (BKN)
|23:00
|--
📍 दूरी: 447.39 किमी | समय: 06:15 घंटे |