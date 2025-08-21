Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली और बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत किस स्टेशन पर कब आएगी, यहां देखें आवाजाही पूरी सूची

Vande Bharat Train Schedule: जयपुर। राजस्थान से दिल्ली के बीच अब तेज़ और आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें यात्रियों की सुविधाएं देंगी। जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन 605 किमी की दूरी महज 8 घंटे में तय करेगी। जबकि बीकानेर से दिल्ली कैंट वंदे भारत 447 किमी की दूरी केवल 6 घंटे से कुछ अधिक समय में पूरी करेगी। दोनों ट्रेनें आधुनिक तकनीक, आरामदायक कोच और तेज़ रफ्तार के साथ यात्रियों को समय की बचत और बेहतर सफर का अनुभव देंगी।