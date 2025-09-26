बेटे के कुआं पूजन से पहले पिता की हादसे में मौत

धौलपुर. शहर के निहालगंज थाना अंतर्गत हाइवे सर्विस लेन स्थित एक कॉम्प्लेक्स के पास गुरुवार रात एक सडक़ हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की है। सर्विस लेन पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसा देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शिवनगर निवासी रोबिन पुत्र रामध्यान के रूप में हुई। पुलिस ने बाद में मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया। शुक्रवार सुबह मृतक का पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया। इधर, अचानक हुई घटना से परिजनों को रो-रो कर बुरा हाल है।