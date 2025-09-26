बेटे के कुआं पूजन से पहले पिता की हादसे में मौत

14 महीने पहले हुई शादी, खबर सुन पत्नी बेसुध- परिवार की खुशियां मातम में बदलीं
- शहर में हाइवे सर्विस लेन पर हुआ हादसा, कार ने मारी टक्कर
धौलपुर. शहर के निहालगंज थाना अंतर्गत हाइवे सर्विस लेन स्थित एक कॉम्प्लेक्स के पास गुरुवार रात एक सडक़ हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की है। सर्विस लेन पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसा देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शिवनगर निवासी रोबिन पुत्र रामध्यान के रूप में हुई। पुलिस ने बाद में मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया। शुक्रवार सुबह मृतक का पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया। इधर, अचानक हुई घटना से परिजनों को रो-रो कर बुरा हाल है।
परिजनों के अनुसार रोबिन की शादी महज 14 महीने पहले हुई थी और उसकी एक 28 दिन का नवजात बच्चा है। शुक्रवार को ही नवजात का कुआं पूजन का कार्यक्रम रखा था। लेकिन बेटे की मौत की खबर मिलते ही पूरा परिवार सदमे में डूब गया और खुशियों का माहौल मातम में बदल गई। मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। पत्नी बेसुध है और परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ गई है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और टक्कर मारने वाली कार की पहचान व चालक की तलाश की जा रही है।
बेलगाम दौड़ रहे वाहन, हर जगह हालात खराब...
शहर में ट्रेफिक व्यवस्था पहले से ही बेहाल बनी हुई है। गुलाब बाग से सब्जी मंडी होते हुए स्टेशन रोड पर केवल वीआईपी गाडिय़ों के समय ही ट्रेफिक पुलिस नजर आती है, बाकी समय रामभरोसे हैं। शहर में जाम की स्थिति रहती है। वहीं, शहर से गुजर रहे हाइवे की सर्विस लेन और शहर में बाइकर्स और कार चालक अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। शहर में तो जांच नाम की कोई चीज ही नहीं है।