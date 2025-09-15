Rajasthan News : 20 साल से नौकरी कर रही महिला शिक्षिका गिरफ्तार, खुलासा से मचा हड़कंप

कूटरचित दस्तावेज़ों को उनके पति सोबरनसिंह ने तैयार कराया था। इन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर मोनीदेवी ने वर्ष 2005 में विधवा कोटे से तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की और पिछले दो दशकों से राज्य सरकार से वेतन प्राप्त कर रही थी। उक्त प्रकरण में आरोपी के परिवार की ही एक महिला ने विभाग को कई वर्ष पूर्व शिकायत की थी, लेकिन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा था, जिस पर उसने जिला कलक्टर को फरियाद की ओर अपने स्तर पर ही उत्तरप्रदेश बोर्ड से दस्तावेजों का सत्यापन करवा कर उन्हें सबूत सौंपे।