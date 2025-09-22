फाइनेंस कर्मियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 20 वारदातों का खुलासा

जांच में सामने आया कि गिरोह ने वारदात के लिए दो टीम बना रखी थी। एक बाइक पर दो सदस्य फाइनेंस कर्मी की रैकी करते थे। कलेक्शन होने के बाद वह दूसरी टीम को सूचना देते थे। शाम को आखिरी कलेक्शन एकत्र होने के बाद फाइनेंस कर्मी का एजेंट पड़ोसी आगरा जिले के खेरागढ़ या फिर सैंपऊ की तरफ रवाना होता था तो बाइक सवार लुटेरे सूनसान इलाके में घेराबंदी कर उसे गिरा देते और धमका देकर नकदी, टेबलेट समेत अन्य सामान लूट कर भाग जाते थे। घटनाओं की एक जैसी एफआइआर दर्ज होने पर पुलिस को किसी गिरोह के होने का शक हुआ और फिर अलग-अलग टीम गठित कर कार्रवाई की गई।इलाके में सक्रिय नम्बरों की हुई पड़ताएसपी ने बताया कि जिले में लगातार हो रही लूट की घटनाओं को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया। जिस पर टीम गठित की गई। तीन थाना क्षेत्रों में हुई की ज्यादातार वारदातें थी। जिस पर टीम बनाकर प्रत्येक को काम सौंपा गया। पुलिस ने वारदात के पहले इलाके में एक्टिव मोबाइल नम्बरों को खंगाला। इसमें कुछ नम्बर लगातार संपर्क में थे। कार्रवाई में साइबर सेल की सूचना और अन्य टीमों से मिले इनपुट के बाद सरगना समेत अन्य को कंचनपुर थाना क्षेत्र के अरुआ नाले के पास से धरदबोचा।