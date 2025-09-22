फाइनेंस कर्मियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 20 वारदातों का खुलासा

- करीब 40 लाख रुपए की अलग-अलग लूट में रहे शामिल- आरोपितों से वारदात में प्रयुक्त दो बाइक की बरामद
- लाखों की नकदी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भी लूटे
धौलपुर. पुलिस ने जिले में गत दिनों फाइनेंसकर्मियों के साथ हुई लाखों रुपए की लूट मामले का गुरुवार को खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य सरगना गौरव जाटव समेत अन्य शामिल हैं। गिरोह से प्रारम्भिग पूछताछ में 20 से अधिक लूट की घटनाएं करना स्वीकार किया है। करीब 40 लाख रुपए की लूट का खुलासा हुआ है। फाइनेंस कंपनी की राशि के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी शामिल हैं। गिरोह के निशाने पर फाइनेंस कंपनियों के कार्मिक होते थे। ये लोग कार्मिकों की पीछा कर सूनसान इलाके में वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने पकड़े आरोपितों से वारदात में प्रयुक्त दो बाइकें बरामद की हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि फाइनेंस कंपनियों के कार्मिकों से लूट करने के मामले में मुख्य सरगना गौरव जाटव निवासी चंदे का पुरा थाना कौलारी समेत चार जनों को गिरफ्तार किया है। पकड़े अन्य आरोपित में राहुल जाटव निवासी नौरंगाबाद थाना कौलारी, जोगेश जाटव निवासी चंदे का पुरा व विवेक उर्फ रामलखन ठाकुर निवासी बंडापुर तसीमों थाना सैंपऊ को गिरफ्तार किया है। पकड़े आरोपितों ने जिले के कंचनपुर में 3, कौलारी 11 और सैंपऊ में 6 वारदातों में शामिल रहे। फिलहाल पुलिस आरोपितों से पूछताछ करने में जुटी है जिससे अन्य वारदातों का खुलासा आने की संभावना है। पकड़ा एक आरोपित चोटिल हो गया, जिसका उपचार कराया है।
लूट का ये तरीका
जांच में सामने आया कि गिरोह ने वारदात के लिए दो टीम बना रखी थी। एक बाइक पर दो सदस्य फाइनेंस कर्मी की रैकी करते थे। कलेक्शन होने के बाद वह दूसरी टीम को सूचना देते थे। शाम को आखिरी कलेक्शन एकत्र होने के बाद फाइनेंस कर्मी का एजेंट पड़ोसी आगरा जिले के खेरागढ़ या फिर सैंपऊ की तरफ रवाना होता था तो बाइक सवार लुटेरे सूनसान इलाके में घेराबंदी कर उसे गिरा देते और धमका देकर नकदी, टेबलेट समेत अन्य सामान लूट कर भाग जाते थे। घटनाओं की एक जैसी एफआइआर दर्ज होने पर पुलिस को किसी गिरोह के होने का शक हुआ और फिर अलग-अलग टीम गठित कर कार्रवाई की गई।इलाके में सक्रिय नम्बरों की हुई पड़ताएसपी ने बताया कि जिले में लगातार हो रही लूट की घटनाओं को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया। जिस पर टीम गठित की गई। तीन थाना क्षेत्रों में हुई की ज्यादातार वारदातें थी। जिस पर टीम बनाकर प्रत्येक को काम सौंपा गया। पुलिस ने वारदात के पहले इलाके में एक्टिव मोबाइल नम्बरों को खंगाला। इसमें कुछ नम्बर लगातार संपर्क में थे। कार्रवाई में साइबर सेल की सूचना और अन्य टीमों से मिले इनपुट के बाद सरगना समेत अन्य को कंचनपुर थाना क्षेत्र के अरुआ नाले के पास से धरदबोचा।
कहां कहा पर हुई वारदातें
जिले के कौलारी थाना क्षेत्र में 1 अप्रेल 2024 को गांव कुरैंदा में पोखर के पास 2 लाख रुपए से अधिक की लूट हुई। इसी तरह 17 अप्रेल 2024 को चंदू का पुरा तसीमों, 17 जून 2024 को इसी स्थान पर वापस, 19 जून 2024 बर्दीपुरा के पास, 4 दिसम्बर 2024 को 2 लाख की लूट की वारदात हुई। इसी तरह इस साल 6 जनवरी 2025 को चितौरा कौलारी के पास, 2 फरवरी को, 10 मार्च को चितौरा के पास, 4 अगस्त को गांव कुर्रेंदा के पास, 10 सितम्बर को पपहेरा बसई नवाब रोड, 25 मई को सादू की मणी के पास हुई। इसी तरह सैंपऊ इलाके में गत 26 फरवरी फूलपुर मोड, 27 फरवरी गोपालपुरा, 16 अप्रेल को बसई नवाब रोड, 8 जुलाई को कूकरा नहर, 2 सितम्बर फूलपुर रोड और 17 सितम्बर को डेढ़ लाख रुपए लूटे और एक महिला से बैग भी छीना था। इसी तरह कंचनपुर इलाके में 22 मई को 1.10 लाख रुपए और बॉयोमैट्रिक मशीन, 11 सितम्बर को अतिराज का पुरा के पास 2 लाख रुपए और 6 अगस्त को लूट की वारदात को अंजाम दिया।