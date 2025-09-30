जाते सितम्बर में जमकर बरसे मेघ, पानी-पानी शहर

धौलपुर. सितम्बर के अंतिम दिन मंगलवार दोपहर मौसम ने एक दफा फिर से करवट ली और हल्की धूलभरी हवा के साथ बूंदाबांदी और फिर दोपहर करीब ढाई बजे बादलों ने शहर समेत अपना डेरा डाल दिया और मेघ जमकर बरसे। करीब डेढ़ घंटे शहर में खूब बारिश हुई और शहर में जगह-जगह पानी भर गया। सडक़ों पर पानी भरने से आवागमन बाधित रहा और वाहन चालकों को निकलने में असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं, बारिश का दौर रुक-रुक कर देर शाम तक बना रहा। जिससे मौसम में ठंडक हो गई।