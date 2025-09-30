जाते सितम्बर में जमकर बरसे मेघ, पानी-पानी शहर

- गर्मी हुई छूमंर, शाम को दिखी ठंडक
- धौलपुर शहर में 57 एवं सैंपऊ में 103 एमएम बारिश रेकॉर्ड
धौलपुर. सितम्बर के अंतिम दिन मंगलवार दोपहर मौसम ने एक दफा फिर से करवट ली और हल्की धूलभरी हवा के साथ बूंदाबांदी और फिर दोपहर करीब ढाई बजे बादलों ने शहर समेत अपना डेरा डाल दिया और मेघ जमकर बरसे। करीब डेढ़ घंटे शहर में खूब बारिश हुई और शहर में जगह-जगह पानी भर गया। सडक़ों पर पानी भरने से आवागमन बाधित रहा और वाहन चालकों को निकलने में असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं, बारिश का दौर रुक-रुक कर देर शाम तक बना रहा। जिससे मौसम में ठंडक हो गई।
उधर, जल संसाधन विभाग के अनुसार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक धौलपुर शहर में 57 एमएम बारिश रेकॉर्ड हुई। सर्वाधिक बारिश जिले के सैंपऊ क्षेत्र और फिर दूसरे नम्बर पर आंगई रहा, यहां पर 76 एमएम बारिश दर्ज हुई। जबकि उर्मिला सागर पर 56, बाड़ी में 10, बसेड़ी में 9 और तालाबशाही पर 5 एमएम बारिश रही। इससे पहले सुबह मौसम में गर्मी रही और दोपहर बारह बजे पारा 31 डिग्री रेकॉर्ड हुआ। जबकि रात का न्यूनतम 25 पर ही टिका हुआ है।
