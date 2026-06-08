Dholpur: दो दिनों में 400 वाहन चालकों के काटे चालान, यातायात का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई

अगर आपके वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखा है तो सावधान हो जाइए... क्योंकि यातायात पुलिस इन दिनों विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है, जो वाहन चलाते वक्त नियमों का पालन नहीं कर रहे और जिनके वाहनों पर विशेष जाति सूचक शब्द लिखे हैं। यातायात विभाग ने पुलिस अधीक्षाक के आदेशानुसार यह अभियान शनिवार से बड़े स्तर पर चला रखा है। अभियान के तहत छह टीम शहर के विभिन्न इलाके जिनमें गुलाब बाग, बस स्टैण्ड, वाटर वक्र्स चौराहा, एकीकृत गांधी पार्क के पास, आएसी लाइन और सब्जी मण्डी में अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान एमवी एक्ट नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई कर चालान काटे जा रहे हैं और उन्हें यातायात का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अभियान के दौरान महिला कॉस्टेबलों की भी ड्यूटी लगाई गई है।