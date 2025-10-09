करवा चौथ पर्व: मेहंदी रचवाने को वेटिंग…साड़ी और चूड़ी दुकानों पर भीड़

धौलपुर. करवा चौथ शुक्रवार को है और बाजार में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर में पुरानी सब्जी मंडी में भीड़ से जाम के हालात बन गए। बाजार में खरीदारों की भीड़ है। महिलाएं साड़ी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी और कॉस्मेटिक सामान खरीदने में व्यस्त दिखी। वहीं, ग्राहकों को देख दुकानदारों में भी खासा उत्साह है। दोपहर पुराने चूड़ी बाजार से निहालेश्वर और लाल बाजार में भारी भीड़ रही। भीड़ के चलते ट्रेफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह स्वयं बाजार में नजर बनाए हुए थे। साथ ही सडक़ पर खड़े वाहनों के ऑन लाइन चालान काटे गए।