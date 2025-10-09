करवा चौथ पर्व: मेहंदी रचवाने को वेटिंग…साड़ी और चूड़ी दुकानों पर भीड़

करवा चौथ को लेकर महिलाओं में दिखा जबरदस्त उत्साहए बाजारों में उमड़ी भीड़
चूड़ी मार्केटए गायत्री मार्केट सहित शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारी का दौर जारीए ब्यूटी पार्लर में भी दिखी रौनक
धौलपुर. करवा चौथ शुक्रवार को है और बाजार में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर में पुरानी सब्जी मंडी में भीड़ से जाम के हालात बन गए। बाजार में खरीदारों की भीड़ है। महिलाएं साड़ी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी और कॉस्मेटिक सामान खरीदने में व्यस्त दिखी। वहीं, ग्राहकों को देख दुकानदारों में भी खासा उत्साह है। दोपहर पुराने चूड़ी बाजार से निहालेश्वर और लाल बाजार में भारी भीड़ रही। भीड़ के चलते ट्रेफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह स्वयं बाजार में नजर बनाए हुए थे। साथ ही सडक़ पर खड़े वाहनों के ऑन लाइन चालान काटे गए।
करवा चौथ के चलते शहर के बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुधवार को शहर की महिलाएं चूड़ी और श्रृंगार सामग्री की खरीदारी में व्यस्त नजर आईं। खासकर चूड़ी मार्केट, गायत्री बाजार, पुरानी सब्जी मंडी रोड, पुराना शहर, स्टेशन रोड, संतर रोड समेत अन्य बाजारों में खूब भीड़ रही।
बाजार में महिलाएं करवा चौथ के पूजन से जुड़ी वस्तुएं, चूडिय़ां, बिंदी, कांच की चूडिय़ां, डिजाइनर साड़ी और ड्रेस मटेरियल की खरीदारी की। ब्यूटी पार्लरों में भी महिलाओं की वेटिंग नजर आई। वहीं, महिलाओं में त्योहार पर सजने-संवरने को लेकर खासा उत्साह दिखा।
मेंहदी लगाने वालों पर रही वेटिंग
करवा चौथ के एक दिन पहले मेंहदी लगाने वालों की भी खूब मांग रही। जगह-जगह मेहंदी के स्टॉल लगाकर बैठे थे। बाजार में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं घंटों इंतजार करती देखी गईं। वहीं, चूडिय़ों की दुकानों पर भी विशेष भीड़ रही। महिलाएं अपनी पसंद की चूडिय़ा चुन रही थीं।
लाल बाजार में काटे चालान
उधर, लाल बाजार में सडक़ पर खड़े मिले वाहनों का यातायात पुलिस ने ऑनलाइन चालान काटे। यहां आयुर्वेद अस्पताल के सामने खड़ी कुछ कारों के ऑन लाइन चालान कट गए। यातायात पुलिस को देख दुपहिया वाहन चालक इधर-उधर हो गए। टीआई सिंह ने बताया कि गलत तरीके से वाहन खड़ा करने पर सख्त कार्रवाई होगी और वाहन को जब्त भी किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग