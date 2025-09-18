Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

जोधपुर में कूडो खिलाडिय़ों ने जीते 13 गोल्ड समेत 24 मेडल

राजस्थान राज्य स्तरीय कूडो टूर्नामेंट जोधपुर में आयोजित हुआ। जिसमें धौलपुर के कूडो टीम ने 13 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल तथा 1 ब्रोंज मेडल जीते। विजेता खिलाडिय़ों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी विकास सांगवान ने बधाई दी और खिलाडिय़ों को उनके मेडल पहनाकर सम्मानित किया।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 18, 2025

जोधपुर में कूडो खिलाडिय़ों ने जीते 13 गोल्ड समेत 24 मेडल Kudo players won 24 medals including 13 gold in Jodhpur.

धौलपुर. 12वां राजस्थान राज्य स्तरीय कूडो टूर्नामेंट जोधपुर में आयोजित हुआ। जिसमें धौलपुर के कूडो टीम ने 13 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल तथा 1 ब्रोंज मेडल जीते। विजेता खिलाडिय़ों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी विकास सांगवान ने बधाई दी और खिलाडिय़ों को उनके मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में मार्शल आर्ट जीवन में एक बहुत उपयोगी कला है, इससे आत्मरक्षा की टेक्निक सीखने को मिलती है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट रहता है तथा अनुशासन में रहना सीखना है। इस अवसर पर कूडो फाइटर बच्चों ने कूडो टेक्निक का डेमो भी दिखाया।

टीम का नेतृत्व कर रहे सेंसेई शाहरुख अहमद ने बताया कि अगले माह यह सभी बच्चे सूरत गुजरात में होने वाले अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेंगे। इस अवसर पर खिलाडिय़ों में साहिल खान, सूर्यांश गर्ग, मोहित कुमार गोयल, आयुष चौधरी, निपुण सिंह, साक्षी छारी, यशवर्धन शर्मा, ऋषभ शर्मा, गौतम गुर्जर, मोहम्मद अर्श खान, आर्यन शर्मा एवं अभिभावकों में पवन कुमार गोयल व नरेश शर्मा मौजूद थे।

Published on:

18 Sept 2025 06:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जोधपुर में कूडो खिलाडिय़ों ने जीते 13 गोल्ड समेत 24 मेडल

