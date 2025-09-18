जोधपुर में कूडो खिलाडिय़ों ने जीते 13 गोल्ड समेत 24 मेडल

धौलपुर. 12वां राजस्थान राज्य स्तरीय कूडो टूर्नामेंट जोधपुर में आयोजित हुआ। जिसमें धौलपुर के कूडो टीम ने 13 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल तथा 1 ब्रोंज मेडल जीते। विजेता खिलाडिय़ों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी विकास सांगवान ने बधाई दी और खिलाडिय़ों को उनके मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में मार्शल आर्ट जीवन में एक बहुत उपयोगी कला है, इससे आत्मरक्षा की टेक्निक सीखने को मिलती है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट रहता है तथा अनुशासन में रहना सीखना है। इस अवसर पर कूडो फाइटर बच्चों ने कूडो टेक्निक का डेमो भी दिखाया।