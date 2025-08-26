Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

बड़ा हादसा: जम्मू में लैंडस्लाइड, राजस्थान के पांच युवक बहे, 3 लापता, 2 ने पेड़ पकड़कर बचाई जान

धौलपुर के सैंपऊ कस्बे से 23 अगस्त को वैष्णो देवी माता मंदिर दर्शनों के लिए गए पांच युवक जम्मू के पास किशनपुर डोमेल रोड गरनई लोटा स्थान के पास हुए लैंड स्लाइड के दौरान तेज बहाव में बह गए।

धौलपुर

kamlesh sharma

Aug 26, 2025

फोटो पत्रिका

धौलपुर। सैंपऊ कस्बे से 23 अगस्त को वैष्णो देवी माता मंदिर दर्शनों के लिए गए पांच युवक जम्मू के पास किशनपुर डोमेल रोड गरनई लोटा स्थान के पास हुए लैंडस्लाइड के दौरान तेज बहाव में बह गए। तीन युवक लापता हैं। दो युवकों ने पानी में तैरकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई। लैंडस्लाइड होने के बाद एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर पानी में बहे युवकों की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार यश पुत्र शशिकांत गर्ग निवासी गर्ग कॉलोनी सैंपऊ, प्रांशु पुत्र सुनील मित्तल निवासी नगला राय जीत हाल निवासी सैंपऊ, शिव बंसल पुत्र विनोद बंसल निवासी खेरागढ़ आदित्य पुत्र हरिओम परमार सैंपऊ और दीपक पुत्र विष्णु मित्तल निवासी तसीमों 23 अगस्त को सभी जम्मू वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए। ये वैष्णो देवी से लौट रहे थे। कटरा से जम्मू आ रहे थे।

सभी युवक मंगलवार को घर लौटने वाले थे। ट्रेन में देरी होने के कारण जम्मू से कटरा वाले रास्ते से ट्रेन पकड़ने के लिए लौट रहे थे तभी रास्ते में लैंड स्लाइड होने पर पहाड़ से गिर रहे भारी पत्थर और मलबे से बचने के लिए नीचे उतर आए। इसी दौरान पीछे से लैंडस्लाइड के साथ तेज रफ्तार पानी की चपेट में आने से सभी बह गए।

3 लापता, 2 ने पेड़ पकड़कर बचाई जान

दो युवक आदित्य और दीपक जैसे-तैसे पानी में तैरकर एक पेड़ के सहारे बहने से बच गए। यश, प्रांशु और शिव बंसल तीनों पानी की तेज रफ्तार धार में बहते हुए चले गए। घटना के 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम के द्वारा दोनों युवकों से जानकारी लेते हुए तीनों युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है।

परिजन जम्मू रवाना

इधर, जैसे ही परिजनों को युवकों के साथ हादसे होने की जानकारी मिली तो कोहराम मच गया। तत्काल ही परिजन गाड़ी से जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। इस मामले में थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा और एसडीएम कर्मवीर सिंह को परिजनों ने जाकर घटना की जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगाई है।

Published on:

26 Aug 2025 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / बड़ा हादसा: जम्मू में लैंडस्लाइड, राजस्थान के पांच युवक बहे, 3 लापता, 2 ने पेड़ पकड़कर बचाई जान

