बड़ा हादसा: जम्मू में लैंडस्लाइड, राजस्थान के पांच युवक बहे, 3 लापता, 2 ने पेड़ पकड़कर बचाई जान

धौलपुर। सैंपऊ कस्बे से 23 अगस्त को वैष्णो देवी माता मंदिर दर्शनों के लिए गए पांच युवक जम्मू के पास किशनपुर डोमेल रोड गरनई लोटा स्थान के पास हुए लैंडस्लाइड के दौरान तेज बहाव में बह गए। तीन युवक लापता हैं। दो युवकों ने पानी में तैरकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई। लैंडस्लाइड होने के बाद एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर पानी में बहे युवकों की तलाश शुरू कर दी है।