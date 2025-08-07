रक्षाबंधन पर पीहर जाने से रोका, विवाहिता ने लगाई फांसी, 3 महीने पहले हुई थी शादी, परिवार में कोहराम

मृतक महिला रक्षाबंधन पर ससुरालियों के पीहर नहीं भेजने के फैसले से नाराज थी। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से मृतक महिला का चिकित्सकों से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक महिला की शादी 6 मई को हुई थी। गौरतलब है कि सोनी गांव के रामसिंह का पुरा में एक विवाहिता का शव ससुराल में फंदे पर लटका हुआ मिला था।