धौलपुर

बाजार में निकले प्रभारी मंत्री, व्यापारी व आमजन से की चर्चा

गृह राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म धौलपुर पहुंचे। उन्होंने सन्तर रोड पर अम्बाजी का बाडा में व्यापारी एवं आमजन के साथ संवाद किया। उन्होंने मुख्य बाजार में पदयात्रा कर एक-एक दुकान पर जाकर पंपलेट वितरित किए और नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी की जानकारी दी। मंत्री बेढम ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरें घटाकर आमजन को बढ़ा राहत दी है।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 25, 2025

शहर में बाजार में निकले प्रभारी मंत्री, व्यापारी व आमजन से की चर्चा

- पंपलेट देकर दी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की जानकारी

- आमजन ए्वं व्यापारियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की

धौलपुर. गृह राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म धौलपुर पहुंचे। उन्होंने सन्तर रोड पर अम्बाजी का बाडा में व्यापारी एवं आमजन के साथ संवाद किया। उन्होंने मुख्य बाजार में पदयात्रा कर एक-एक दुकान पर जाकर पंपलेट वितरित किए और नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी की जानकारी दी। मंत्री बेढम ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरें घटाकर आमजन को बढ़ा राहत दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लगभग टैक्स फ्री किया गया है। उन्होंने बताया कि पेन, पेंसिल, कॉपी.किताब पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। वहीं, स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य बीमा योजनाओं पर लगने वाला टैक्स भी समाप्त कर दिया गया है। डेली यूज प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स दरें कम हुई हैं, जिससे महंगाई घटेगी और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे व्यापार को भी गति मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हुए नुकसान की भरपाई स्वदेशी व्यापार से होगी।

इस दौरान आमजन से प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को साकार करने की दिशा में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया है।उन्होंने नवरात्रि एवं त्योहारी सीजन में देश में निर्मित वस्तुओं और उत्पादों की खरीद की जाए। इससे हमारे कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सरलीकरण की घोषणा की थी। जिसके अनुसार 22 सितंबर से देश में अब जीएसटी की मुख्य रूप से दो दरें 5 और 18 प्रतिशत प्रभावी हो गई हैं। इस निर्णय से दैनिक जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योग जगत सहित सभी वर्ग इस सरलीकरण लाभान्वित होंगे और उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना, वाणिज्य कर अधिकारी वेद प्रकाश मीणा, जिला भाजपा अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, नीरजा शर्मा, डॉ.शिवचरण कुशवाह, सुखराम कोली, रानी सलोटिया सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और व्यापारी उपस्थित रहे।

Published on:

25 Sept 2025 07:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / बाजार में निकले प्रभारी मंत्री, व्यापारी व आमजन से की चर्चा

