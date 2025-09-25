बाजार में निकले प्रभारी मंत्री, व्यापारी व आमजन से की चर्चा

इस दौरान आमजन से प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को साकार करने की दिशा में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया है।उन्होंने नवरात्रि एवं त्योहारी सीजन में देश में निर्मित वस्तुओं और उत्पादों की खरीद की जाए। इससे हमारे कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सरलीकरण की घोषणा की थी। जिसके अनुसार 22 सितंबर से देश में अब जीएसटी की मुख्य रूप से दो दरें 5 और 18 प्रतिशत प्रभावी हो गई हैं। इस निर्णय से दैनिक जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योग जगत सहित सभी वर्ग इस सरलीकरण लाभान्वित होंगे और उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना, वाणिज्य कर अधिकारी वेद प्रकाश मीणा, जिला भाजपा अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, नीरजा शर्मा, डॉ.शिवचरण कुशवाह, सुखराम कोली, रानी सलोटिया सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और व्यापारी उपस्थित रहे।