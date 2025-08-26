मम्मी-पापा माफ करना…मैं प्रेशर सहन नहीं कर पा रहा, अब थक गया…

जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर के गडरपुरा मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय प्रदीप बघेल पुत्र प्रभु दयाल बघेल मंगलवार सुबह घर से बिना बताए निकल आया था। यहां बाड़ी रोड स्थित छितरिया ताल पर पहुंचकर युवक ने परिजनों के नाम सुसाइड नोट लिखकर पानी में अचानक छलांग लगा दी। इस घटना से आसपास मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया और सर्च ऑपरेशन चलाया। जिस पर युवक को बाहर निकला लेकिन उससे पहले ही वह दम तोड़ चुका था। कपड़ों की तलाशी लेने पर उसके पास एक सुसाइड नोट मिला, जिससे उसे परिजनों के नाम लिखा था। मौके से पुलिस ने कपड़े व चप्पल बरामद की हैं। पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवाया और बाद में पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली थाने के एएसआई होरीलाल ने बताया कि रीट परीक्षा में असफल होने की वजह से युवक अवसाद में था। छितरिया ताल में कूदकर उसने आत्महत्या की है। कपड़ों से सुसाइड नोट बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।