मम्मी-पापा माफ करना…मैं प्रेशर सहन नहीं कर पा रहा, अब थक गया…

शहर में बाड़ी रोड स्थित छितरिया ताल में मंगलवार सुबह एक 25 वर्षीय युवक ने पानी में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को कपड़ों से एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें उसने लिखा है कि मम्मी-पापा मुझे माफ करना मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। कहा कि मैं अब रीट परीक्षा का प्रेशर सहन नहीं कर पा रहा हूं और थक चुका हूं। एसडीआरएफ की मदद से ताल में से युवक का शव निकाल कर जिला अस्पताल भिजवाया। अचानक हुई घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि साल 2021-22 में वह परीक्षा में सफल रहा था लेकिन आरपीएससी ने त्रृटि बताते हुए उसे चयन से बाहर कर दिया था।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 26, 2025

मम्मी-पापा माफ करना...मैं प्रेशर सहन नहीं कर पा रहा, अब थक गया... Mom and Dad, please forgive me... I am unable to bear the pressure, I am tired now...

- युवक ने बाड़ी रोड पर छितरिया ताल में की खुदकुशी- पुलिस को तलाशी में मिला सुसाइड नोट

धौलपुर. शहर में बाड़ी रोड स्थित छितरिया ताल में मंगलवार सुबह एक 25 वर्षीय युवक ने पानी में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को कपड़ों से एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें उसने लिखा है कि मम्मी-पापा मुझे माफ करना मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। कहा कि मैं अब रीट परीक्षा का प्रेशर सहन नहीं कर पा रहा हूं और थक चुका हूं। एसडीआरएफ की मदद से ताल में से युवक का शव निकाल कर जिला अस्पताल भिजवाया। अचानक हुई घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि साल 2021-22 में वह परीक्षा में सफल रहा था लेकिन आरपीएससी ने त्रृटि बताते हुए उसे चयन से बाहर कर दिया था।

जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर के गडरपुरा मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय प्रदीप बघेल पुत्र प्रभु दयाल बघेल मंगलवार सुबह घर से बिना बताए निकल आया था। यहां बाड़ी रोड स्थित छितरिया ताल पर पहुंचकर युवक ने परिजनों के नाम सुसाइड नोट लिखकर पानी में अचानक छलांग लगा दी। इस घटना से आसपास मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया और सर्च ऑपरेशन चलाया। जिस पर युवक को बाहर निकला लेकिन उससे पहले ही वह दम तोड़ चुका था। कपड़ों की तलाशी लेने पर उसके पास एक सुसाइड नोट मिला, जिससे उसे परिजनों के नाम लिखा था। मौके से पुलिस ने कपड़े व चप्पल बरामद की हैं। पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवाया और बाद में पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली थाने के एएसआई होरीलाल ने बताया कि रीट परीक्षा में असफल होने की वजह से युवक अवसाद में था। छितरिया ताल में कूदकर उसने आत्महत्या की है। कपड़ों से सुसाइड नोट बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

त्रुटि बता चयन से किया बाहर

युवक प्रदीप बघेल की मां लक्ष्मी देवी ने बताया वर्ष 2021-22 में प्रदीप ने रीट परीक्षा को पास किया था। काउंसलिंग के दौरान राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला मिला था। लेकिन आरपीएससी ने त्रुटि बताकर चयन से बाहर कर दिया था। इसके बाद प्रदीप मानसिक अवसाद में चला गया था। रीट की परीक्षाएं भी दे रहा था। लेकिन हताश होकर बेटा ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार सदमे में है। मृतक के दो भाई एवं दो बहन हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है।

ये लिखा सुसाइड नोट में...

पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लिखाा कि रीट का प्रेशर अब सहन नहीं कर पा रहा हूं में, इस संघर्ष से। मां-पापा मुझे माफ करना मैं अंतिम क्षण में आपकी सेवा नहीं कर पाया। मेरा भाई तू मेरी जान है, तू खुश रहना, जहां मन करें वहां रहना। पूनम अब मैं तुझे भाई का प्यार नहीं दे पाऊंगा।

