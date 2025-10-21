पंचपर्वा दीपावली महोत्सव: सरकार ने लाखों का दिया बजट, मंदिरों पर टिमटिमाती दिखी लाइट

धौलपुर. देव स्थान विभाग के मंदिरों पर दीपावली पर्व पर विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर पंचपर्वा दीपावली का आयेाजन हो रहा है। विभाग के अंतर्गत जिले में सात मंदिर हैं जिन पर रोशनी, रंगोली, सफाई समेत अन्य कार्य होने हैं। छोटी दीपावली पर रविवार को रोशनी के लिए मंदिरों पर डाली गई झालर टिमटिमाती दिखी। रोशनी के नाम पर केवल दिखावट की। जबकि राज्य सरकार ने पंचपर्वा उत्सव को लेकर प्रदेश भर के विभागीय मंदिरों के लिए लाखों रुपए का बजट जारी किया है। लेकिन संबंधित एजेंसी ने खानापूर्ति करने का प्रयास किया। पुरानी छावनी समेत अन्य मंदिरों पर कुछ चाइनीज झालर डाल दी। जबकि सरकार अन्य कार्यक्रम सहभागिता से करवा रही है। मंदिरों पर वर्क ऑर्डर के अनुसार खर्चा हुआ है या नहीं इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक जिले में बनाई है। जिसकी रिपोर्ट के बाद भी फर्म को भुगतान होगा। यानी प्रसादी बंटी तो कितनी और कितनी झालर व बल्ब मंदिर पर लगे, सभी गिनती होगी।