धौलपुर

पुलिस ने 11 सौ वाहनों की जांच, नशे में मिले 85 चालकों पर कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी विशेष अभियान चलाया गया। शुक्रवार शाम करीब 1100 वाहन चालकों की जांच की गई और 85 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते मिलने पर कार्रवाई की गई।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 01, 2025

पुलिस ने 11 सौ वाहनों की जांच, नशे में मिले 85 चालकों पर कार्रवाई Police inspected 1,100 vehicles and took action against 85 drunk drivers

- पुलिस का विशेष अभियान

धौलपुर. पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी विशेष अभियान चलाया गया। शुक्रवार शाम करीब 1100 वाहन चालकों की जांच की गई और 85 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते मिलने पर कार्रवाई की गई।

एसपी सांगवान ने बताया कि जिले में 44 प्रमुख स्थानों पर सभी थानों की पुलिस टीमों की ओर से नाकाबंदी कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिले में पुलिस टीमों ने शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा जिले भर में 1081 वाहन चालकों की नाकाबंदी के दौरान ब्रेथ एनालाइजऱ से जांच की गई तथा चेकिंग प्रक्रिया को शालीनता और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया। पिछले दो दिन में जिले भर में करीब 2000 वाहन चालकों को ब्रेथ एनालाइजर से चैक किया गया, जिसमें से 143 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

Published on:

01 Dec 2025 06:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / पुलिस ने 11 सौ वाहनों की जांच, नशे में मिले 85 चालकों पर कार्रवाई

