धौलपुर

पुलिस लाइन में चोरी करने वालों के नजदीक पुलिस

सैंपऊ रोड स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पांच क्वार्टरों के ताले तोडऩे और दो में चोरी कर नकदी व जेवरात पार करने वाले अज्ञात जनों की तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कुछ संदिग्धों की पहचान की और जल्द आरोपित पुलिस गिरफ्त में होंगे।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 02, 2025

पुलिस लाइन में चोरी करने वालों के नजदीक पुलिस Police near thieves in police line

- सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

धौलपुर. सैंपऊ रोड स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पांच क्वार्टरों के ताले तोडऩे और दो में चोरी कर नकदी व जेवरात पार करने वाले अज्ञात जनों की तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कुछ संदिग्धों की पहचान की और जल्द आरोपित पुलिस गिरफ्त में होंगे। पुलिस की अलग-अलग टीमें अज्ञात जनों की तलाश में जुटी हैं। उधर, पुलिस टीम ने पुलिस लाइन की निकासी और प्रवेश के रास्तों की तरफ लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस को फुटेजों में कुछ संदिग्धों की आवाजाही दिखी, जिसके आधार पर पुलिस टीम तलाश में जुटी हैं। साथ ही पुलिस टीम घटना से पहले और बाद में इलाके में सक्रिय संदिग्ध मोबाइल फोन नम्बरों की सीडीआर भी खंगाल रही है।

गौरतलब रहे कि रिजर्व पुलिस लाइन में चोरों ने पांच क्वार्टरों के ताले तोड़े और जिसमें दो में से वह सोने-चांदी के जेवरात और नगदी ले उड़े थे। दोनों पुलिस कर्मी शादी कार्यक्रम में गए हुए थे।

धौलपुर

