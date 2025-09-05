Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

पुलिस अधिकारियों ने पैदल गश्त कर सुरक्षा का लिया जायजा

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में गुरुवार देर शाम जिले के थानाधिकारियों के नेतृत्व में थानों की पुलिस टीमों ने अपने इलाके के बाजार व अन्य भीड़भाड़ के इलाकों में पैदल गश्त की। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षा भरोसा दिलाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 05, 2025

पुलिस अधिकारियों ने पैदल गश्त कर सुरक्षा का लिया जायजा Police officers patrolled on foot and took stock of security

- एसपी बोले- पुलिस आमजन के साथ, कोई परेशानी तो बेझिझक बताएं

धौलपुर. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में गुरुवार देर शाम जिले के थानाधिकारियों के नेतृत्व में थानों की पुलिस टीमों ने अपने इलाके के बाजार व अन्य भीड़भाड़ के इलाकों में पैदल गश्त की। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षा भरोसा दिलाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया।

पैदल गश्त के दौरान सभी जगहों पर पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। थाना प्रभारी व अन्य ने लोगों से परेशानी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही, जिससे समस्या का समाधान किया जा सके। पैदल गश्त के दौरान पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर तलाशी भी की। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जिले भर में पैदल गश्त के दौरान मुख्य बाजारों व अन्य भीड़भाड़ के इलाकों में दुकानदारों व आम लोगों से सीधा संवाद किया। गश्त का उद्देश्य जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूती देना व अपराधियों पर निगरानी बनाए रखना रहा। पुलिसकर्मियों की टीम ने पैदल गश्त की। लोगों को विश्वास दिलाया गया कि पुलिस सहायता व सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। फुट पेट्रोलिंग एक पुरानी लेकिन प्रभावशाली पुलिसिंग तकनीक है, जिससे अपराध रोका जा सकता है व समाज के साथ संवाद सशक्त होता है।

05 Sept 2025 07:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / पुलिस अधिकारियों ने पैदल गश्त कर सुरक्षा का लिया जायजा

