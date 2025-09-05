पुलिस अधिकारियों ने पैदल गश्त कर सुरक्षा का लिया जायजा

पैदल गश्त के दौरान सभी जगहों पर पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। थाना प्रभारी व अन्य ने लोगों से परेशानी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही, जिससे समस्या का समाधान किया जा सके। पैदल गश्त के दौरान पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर तलाशी भी की। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जिले भर में पैदल गश्त के दौरान मुख्य बाजारों व अन्य भीड़भाड़ के इलाकों में दुकानदारों व आम लोगों से सीधा संवाद किया। गश्त का उद्देश्य जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूती देना व अपराधियों पर निगरानी बनाए रखना रहा। पुलिसकर्मियों की टीम ने पैदल गश्त की। लोगों को विश्वास दिलाया गया कि पुलिस सहायता व सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। फुट पेट्रोलिंग एक पुरानी लेकिन प्रभावशाली पुलिसिंग तकनीक है, जिससे अपराध रोका जा सकता है व समाज के साथ संवाद सशक्त होता है।