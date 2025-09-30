ऑपरेशन सिंदूर…की कामयाबी दर्शाएगा रावण का पुतला

बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व पर नगर परिषद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ पुजला दहन का आयोजन कराता आ रहा है। जिसको लेकर कई दिन पहले से ही तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। परिषद इस बार भी पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजन कराने जा रहा है। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी ने जानकारी दी कि विजयादशमी पर्व पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मचकुण्ड रोड स्थित मेला ग्राण्उड में शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का भव्य और आकर्षक बनाने के लिए मैदान में रंगबिरंगी लाइटिंग की जाएगी साथ ही बेहतर आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। इस बार 51 फीट ऊंचे रावण और 31-31 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। धौलपुर शहर में यह आयोजन काफी समय से किया जा रहा है। यह आयोजन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसमें भव्य आतिशबाजी भी शामिल होगी।