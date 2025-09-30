Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

ऑपरेशन सिंदूर…की कामयाबी दर्शाएगा रावण का पुतला

विजयादशी पर्व यानी 2 अक्टूबर को इस बार 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। इसको लेकर नगर परिषद ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पुतले दिल्ली में बनाए जा रहे हैं । रावण के पुतले के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के 31-31 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 30, 2025

ऑपरेशन सिंदूर...की कामयाबी दर्शाएगा रावण का पुतला Ravana's effigy will mark the success of Operation Sindoor.

-51 फीट रावण तो31-31 फीट कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का होगा दहन

-विजयादशमी के पर्व २ अक्टूबर को मेला ग्राउण्ड में होगा पुतलों का दहन

धौलपुर. विजयादशी पर्व यानी 2 अक्टूबर को इस बार 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। इसको लेकर नगर परिषद ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पुतले दिल्ली में बनाए जा रहे हैं । रावण के पुतले के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के 31-31 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा।

बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व पर नगर परिषद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ पुजला दहन का आयोजन कराता आ रहा है। जिसको लेकर कई दिन पहले से ही तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। परिषद इस बार भी पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजन कराने जा रहा है। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी ने जानकारी दी कि विजयादशमी पर्व पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मचकुण्ड रोड स्थित मेला ग्राण्उड में शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का भव्य और आकर्षक बनाने के लिए मैदान में रंगबिरंगी लाइटिंग की जाएगी साथ ही बेहतर आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। इस बार 51 फीट ऊंचे रावण और 31-31 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। धौलपुर शहर में यह आयोजन काफी समय से किया जा रहा है। यह आयोजन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसमें भव्य आतिशबाजी भी शामिल होगी।

टेण्डर प्रक्रिया से पुतलों का निर्माणनगर परिषद रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से करता है। इस बार भी परिषद ने रावण दहन को लेकर टेण्डर किया था। टेण्डर3 लाख 70 हजार रुपए का निकाला गया था, लेकिन कुछ समय बाद इस टेण्डर को कैंसिल कर दिया गया, बताया गया टेण्डर में कुछ अनियमितता के चलते इसे कैंसिल किया गया है। इसके बाद परिषद ने दोबारा 3 लाख रुपए में टेण्डर जारी किया था। यह टेण्डर श्री महाकाल टे्रडर्स को दिया गया। टेण्डर लेनी वाली फर्म इस बार बार पुतलों का निर्माण दिल्ली में करा रही है।

यह खास होगा इस बार पुतलों में

रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतला दहन का टेण्डर श्री महाकाल ट्रेडर्स को मिला है। टेण्डर लेने वाले राजू गुर्जर ने बताया कि इस बार पुतलों को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार किया गया है। जिसमें हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को परास्त कर अपना पराक्रम दिखाया था। इसको ध्यान में रखते हुए रावण के पुतले पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का स्लोगन के साथ तैयार किया गया है। तो वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों पर बुराई पर अच्छाई की जीत का स्लोगन लिखवाया गया है, साथ पुतलों में विभिन्न प्रकार और आकर्षक आतिशबाजी भी लगाई गई है। जो दहन के दौरान माहौल को आकषर्ण बना देगी।

मण्डी प्रांगण में भी रावण पुतला दहन

श्रीराम लीला समिति की ओर से भी विजयादशमी के पर्व पर मण्डी प्रांगण में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। यह आयोजन अग्रवाल सभा के सहयोग से किया जाएगा। इस दौरान रावण के 52 फीट, कुंभकर्ण 41 और मेघनाथ के 35फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा। पुतलों में आकर्षण आतिशबाजी का भी प्रयोग किया जाएगा। इन पुतलों को भी दिल्ली में ही तैयार कराया जा रहा है। पुतला दहन से पहले राम-रावण युद्ध का मंचन भी किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 07:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / ऑपरेशन सिंदूर…की कामयाबी दर्शाएगा रावण का पुतला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जाते सितम्बर में जमकर बरसे मेघ, पानी-पानी शहर

धौलपुर

डीपी पर तार डालने पर विवाद, झगड़े में चार घायल

डीपी पर तार डालने पर विवाद, झगड़े में चार घायल Four injured in a dispute over laying wires on a DP
धौलपुर

खाद-बीज की दुकानों पर किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया

खाद-बीज की दुकानों पर किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया Farmers are not getting urea from fertilizer and seed shops
धौलपुर

आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर हिंदू समाज का विरोध

आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर हिंदू समाज का विरोध Hindu community protests against I Love Mohammed procession
धौलपुर

धौलपुर PMO पर रिटायरमेंट से पहले छेड़छाड़ का मामला दर्ज, महिला ने बताया- घर बुलाया और जबरदस्ती गलत हरकत की

Dholpur PMO molestation case
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.