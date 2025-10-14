शहर में हर तरफ खुदी पड़ी सडक़ें,6 दिन बाद दीपावली

धौलपुर. दीपावली का त्योहार में अब केवल छह दिन बचे हैं लेकिन अभी तक शहर में पेचवर्क शुरू नहीं हो पाया है। शहर में हर तरफ धूल के गुव्वार उड़ रहे हैं। हाल ये है कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। गड्ढों की वजह से दुपहिया और तिपहिया वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं। उधर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने त्योहार से पहले पेचवर्क की बात कही लेकिन अभी तक न तो पीडब्ल्यूडी और न ही नगर परिषद शहर में शहर के गड्ढों को भर पाई है। नगर परिषद भी कछुआ चाल से कार्य कर रही हैं। उधर, त्योहार को लेकर जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने आयुक्त नगर परिषद और जिले के नगर पालिका ईओ को निर्देश दिए कि वह परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की सडक़ों की मरम्मत, विशेष सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक रोशनी व अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था दुरुस्त करें। कहा कि धौलपुर शहर की सभी स्ट्रीट लाइटों को कार्यशील एवं चालू किया जाएं। साथ ही प्रमुख चौक, चौराहा, राजकीय कार्यालयों एवं मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर रंगीन रोशनी एवं सजावट की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें। सडक़ों के किनारे विद्युत तारों की जांच कर टूटे या लूज तारों की तत्काल मरम्मत कराया जाएं। साथ ही ट्रांसफार्मर एवं अन्य विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग या जाली लगवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आवासीय एवं वाणिज्यिक इकाई से ठोस अपशिष्ट का नियमित एवं दैनिक संग्रहण सुनिश्चित किए जाएं। जिससे कूड़ा आदि सडक़ों पर जमा ना हो सके। दीपावली से पूर्व सडक़ों, पार्कों, चौकों एवं सार्वजनिक स्थलों पर रंगोली एवं सौंदर्यकरण कार्य कराया जाएं। शहर की मुख्य सडक़ों, गलियों, नालियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की विशेष सफाई के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाकर नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जाएं।