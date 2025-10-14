शहर में हर तरफ खुदी पड़ी सडक़ें,6 दिन बाद दीपावली

dhaulapur, shahar kee kshatigrast sadak
- पीडब्ल्यूडी और न ही नगर परिषद कर पा रही कार्य, केवल वादे
- डीएम ने आयुक्त और ईओ को दिए सफाई व्यवस्था एवं सार्वजनिक रोशनी व्यवस्था
धौलपुर. दीपावली का त्योहार में अब केवल छह दिन बचे हैं लेकिन अभी तक शहर में पेचवर्क शुरू नहीं हो पाया है। शहर में हर तरफ धूल के गुव्वार उड़ रहे हैं। हाल ये है कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। गड्ढों की वजह से दुपहिया और तिपहिया वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं। उधर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने त्योहार से पहले पेचवर्क की बात कही लेकिन अभी तक न तो पीडब्ल्यूडी और न ही नगर परिषद शहर में शहर के गड्ढों को भर पाई है। नगर परिषद भी कछुआ चाल से कार्य कर रही हैं। उधर, त्योहार को लेकर जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने आयुक्त नगर परिषद और जिले के नगर पालिका ईओ को निर्देश दिए कि वह परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की सडक़ों की मरम्मत, विशेष सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक रोशनी व अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था दुरुस्त करें। कहा कि धौलपुर शहर की सभी स्ट्रीट लाइटों को कार्यशील एवं चालू किया जाएं। साथ ही प्रमुख चौक, चौराहा, राजकीय कार्यालयों एवं मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर रंगीन रोशनी एवं सजावट की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें। सडक़ों के किनारे विद्युत तारों की जांच कर टूटे या लूज तारों की तत्काल मरम्मत कराया जाएं। साथ ही ट्रांसफार्मर एवं अन्य विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग या जाली लगवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आवासीय एवं वाणिज्यिक इकाई से ठोस अपशिष्ट का नियमित एवं दैनिक संग्रहण सुनिश्चित किए जाएं। जिससे कूड़ा आदि सडक़ों पर जमा ना हो सके। दीपावली से पूर्व सडक़ों, पार्कों, चौकों एवं सार्वजनिक स्थलों पर रंगोली एवं सौंदर्यकरण कार्य कराया जाएं। शहर की मुख्य सडक़ों, गलियों, नालियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की विशेष सफाई के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाकर नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जाएं।
कहीं से भी जाओ, खुदी पड़ी हैं सडक़ें
शहर में ज्यादातर सडक़ें खुदी पड़ी हैं। चाहे गौरव पथ हो या फिर रेलवे स्टेशन...गड्ढे ही गड्ढे शहर में लोगों का स्वागत कर रहे हैं। गड्ढों के साथ शहर में इन दिनों धूल के गुव्वार उड़ते दिख जाएंगे। कभी कभार लगता है कि धुंध है लेकिन सडक़ों की हालत खराब होने से जरा सा व्हीकल निकलने पर धूल उडऩा शुरू हो जाती है। शहर में पहले स्टेशन रोड और मचकुंड रोड को पीडब्ल्यूडी को बनाना था लेकिन सरकार ने अंतिम समय में करीब 10 करोड़ रुपए नगर परिषद को दिए थे। परिषद ने टेंडर कराए हैं लेकिन अभी पूर्ण प्रक्रिया नहीं हो पाई है। जिससे सडक़ निर्माण तो दूर पेचवर्क भी नहीं हो पाया है।
अग्निशमन उपकरणों को रखें दुरुस्त
उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी एवं विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना अधिक होने के कारण विशेष रूप से अग्निशमन व्यवस्था के लिए अग्निशमन वाहनों, उपकरणों एवं सामग्री की जांच कर मरम्मत एवं आवश्यक संसाधन तैयार रखे जाएं। साथ ही मुख्य बाजारों एवं प्रमुख स्िलों पर वाहनों की उपलब्ध सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान शहर की सडक़ों पर गड्ढों एवं अन्य दोषों के कारण नागरिकों को आवागमन में गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सडक़ों में उत्पन्न गड्ढों की समयबद्ध मरम्मत एवं आवश्यक पेचवर्क कार्य तत्परता से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। जिससे सडक़ों की सतह सुचारू एवं सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि कार्यालय भवनों का रंगरोगन कार्य उच्च गुणवत्ता के रगों से किया जाए। जिससे भवनों का आकर्षक एवं नवसृजनात्मक रूप प्रकट हो। भवनों की टूट-फूट, दरारों एवं अन्य मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए।
