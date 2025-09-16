थ्री स्टार हुए एसआई!, जिले के पुलिस महकमे में जल्द होगा बदलाव

धौलपुर. प्रदेशभर में हाल में अलग-अलग बैच के पुलिस उप निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षक (सीआई) पद पर पदोन्नत होने का सिलसिला जारी है। जिले से करीब आठ एसआई शामिल जो पदोन्नत होंगे। इनकी पदोन्नति सूची जल्द जारी होगी। पीएचक्यू से अधिकृत सूची जारी होने के बाद इन्हें विभागीय प्रशिक्षण पर भेजा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इसको लेकर सोमवार को पीएचक्यू में बैठक भी बुलाई गई थी। वहीं, पुलिस मुख्यालय की ओर से अंतर रेंज तबादला सूची को भी लेकर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। इसके उपरांत रेंज स्तर पर रेंज आईजी भरतपुर रेंज की स्थानांतरण सूची जारी करेंगे। रेंज आईजी कार्यालय से तबादला सूची जारी होने के बाद जिला स्तर पर पुलिस महकमे में बदलाव होगा।