धौलपुर

थ्री स्टार हुए एसआई!, जिले के पुलिस महकमे में जल्द होगा बदलाव

प्रदेशभर में हाल में अलग-अलग बैच के पुलिस उप निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षक (सीआई) पद पर पदोन्नत होने का सिलसिला जारी है। जिले से करीब आठ एसआई शामिल जो पदोन्नत होंगे। इनकी पदोन्नति सूची जल्द जारी होगी। पीएचक्यू से अधिकृत सूची जारी होने के बाद इन्हें विभागीय प्रशिक्षण पर भेजा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इसको लेकर सोमवार को पीएचक्यू में बैठक भी बुलाई गई थी।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 16, 2025

थ्री स्टार हुए एसआई!, जिले के पुलिस महकमे में जल्द होगा बदलाव

- सदर थाना प्रभारी का करौली तबादला, जिले को मिले दो सीआई

- जिले से 8 एसआई बने सीआई

धौलपुर. प्रदेशभर में हाल में अलग-अलग बैच के पुलिस उप निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षक (सीआई) पद पर पदोन्नत होने का सिलसिला जारी है। जिले से करीब आठ एसआई शामिल जो पदोन्नत होंगे। इनकी पदोन्नति सूची जल्द जारी होगी। पीएचक्यू से अधिकृत सूची जारी होने के बाद इन्हें विभागीय प्रशिक्षण पर भेजा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इसको लेकर सोमवार को पीएचक्यू में बैठक भी बुलाई गई थी। वहीं, पुलिस मुख्यालय की ओर से अंतर रेंज तबादला सूची को भी लेकर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। इसके उपरांत रेंज स्तर पर रेंज आईजी भरतपुर रेंज की स्थानांतरण सूची जारी करेंगे। रेंज आईजी कार्यालय से तबादला सूची जारी होने के बाद जिला स्तर पर पुलिस महकमे में बदलाव होगा।

हालांकि, ये बदलाव रेंज से धौलपुर जिले को मिलने वाले सीआई और एसआई के निर्णय के बाद होगा। उधर, धौलपुर सदर थाना प्रभरी शैतान सिंह का तबादला करौली जिले में हुआ। वह करौली रवाना हो गए। वह भी सीआई पद पर पदोन्नत हुए हैं। शहर सर्किल के इस थाने का प्रभार अब द्वितीय अधिकारी पर रहेगा। वहीं, जिले में बाड़ी सदर थाने में सीआई मनोहर सिंह को थाना प्रभारी लगाया है। जबकि एक अन्य सीआई उदयचंद मीणा को आरआई लगाया है।

ये एसआई होंगे पदोन्नत

इसमें मनियां थाना प्रभारी एसआई रामनरेश मीणा, दिहौली थाना प्रभारी परमजीत सिंह, शहर धौलपुर टीआई आशुतोष चारण, महिला थाना प्रभारी छबि फौजदार, कंचनपुर थाना प्रभारी अनूप कुमार, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीए भंवर सिंह, बसेड़ी थाने में द्वितीय अधिकारी रामअवतार सिंह एवं एसआई गंभीर सिंह हाल जयपुर एसीबी में कार्यरत हैं। इसमें सदर थाना प्रभारी शैतान सिंह का प्रशिक्षण गत दिनों हो चुका है और उनका तबादला करौली जिले में हुआ है।

फेरबदल के बाद बनेगी नई टीम

सूत्रों के अनुसार नई पदोन्नति सूची जारी होने के बाद तबादले शुरू होंगे। जिलों को मिलने पर नए सीआई और एसआई के बाद जिले में नई टीम तैयार होगी। उसके उपरांत ही अन्य टीमों में बदलाव होने की संभावना है। माना जा रहा है कि फिलहाल इस माह परिवर्तन मुश्किल है। हालांकि, पुलिस महकमे में पदोन्नति को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विदाई का दौर चल रहा है। प्रशिक्षण ले चुके नवीन सीआई फोटो और रील्स पोस्ट कर रहे हैं।

जिले में पुलिस अधिकारियों की स्थिति

पद स्वीकृत रिक्त

एएसपी 04 01

सीओ 07 01

सीआई 28 23

एसआई 66 26

एएसआई 186 114

(नोट: यह आंकड़े 30 जून 2025 तक)

Published on:

16 Sept 2025 07:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / थ्री स्टार हुए एसआई!, जिले के पुलिस महकमे में जल्द होगा बदलाव

