देवी-देवताओं की प्रतिमाओं बिक्री कर परिवार का कर रहे भरण पोषण

- त्योहारी सीजन में करीब दो माह बेचते हैं प्रतिमाएं
- बाकी 10 माह सिलबट्टे बनाकर बेचते हैं परिजन
धौलपुर. त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है और बाजार में धीरे-धीरे खरीदार नजर आ रहे हैं। श्रद्धा पक्ष के 21 सितम्बर को समाप्त होने के बाद 22 से नवरात्रा शुरू हो जाएंगे। नवरात्रे को लेकर मां के भक्तों में खासी उमंग और जोश बना हुआ है। शहर में गुलाब बाग और पैलेस रोड पर इन दिनों बड़ी संख्या में मां के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं बिक्री के लिए रखी हैं। कुछ परिवार शहर में लगातार कई साल से देवी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बेचते हैं। त्योहारी सीजन पर होने वाली बिक्री से ही उनके घर का खर्च चलता है। बताते हैं कि साहब...दो माह ये सीजन रहता है, इसके लिए वह घर लौट जाते हैं। बाकी कुछ लोग शहर में मचकुंड चौराहे स्थित रोड पर सिलबट्टे बनाने का कार्य करते हैं। इस कार्य से ही उनकी रोजी-रोटी चल रही है। वे कहते हैं कि वह लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए कुछ पैसे लगाकर यह धंधा करते हैं।
फिरोजाबाद और आगरा से लाते हैं प्रतिमाएं
यहां गुलाब बाग चौराहे पर इन दिनों फ्लाईओवर के नीचे एक से बढकऱ एक देवी प्रतिमाएं रखी हैं। ये दूर से ही श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करती है। रविन्द्र कुमार बताते हैं कि वह करीब 12 साल से गणेश और देवी मां की प्रतिमाएं शहर में बेच रहे हैं। वे कहते हैं कि वह यूपी के झांसी निवासी हैं। उनके परिवार और रिश्तेदार के कई लोग मचकुंड चौराहे पर सिलबट्टा बनाने का कार्य करते हैं। वे कहते हैं कि देवी प्रतिमाएं वह यूपी के फिरोजाबाद शहर से लेकर आते हैं। ये पीओपी की हैं। उन्होंने कहा कि ठीक-ठीक बिक्री हो जाती है, जिससे परिवार का पालन हो जाता है।
100 से लेकर 5 हजार रुपए तक की प्रतिमाएं
प्रतिमाएं बेच रहे दुकानदारों पर 100 से लेकर बड़ी और विशाल देवी की मूर्तियां करीब 4 से 5 हजार रुपए तक की उपलब्ध हैं लेकिन महंगी कम ही रखते हैं। ज्यादातर लोग 1 से 3 हजार रुपए की देवी प्रतिमाएं खरीद कर ले जाते हैं। शहर में करीब एक दर्जन से अधिक दुकानें इस समय लगी हुई हैं।