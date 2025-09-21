देवी-देवताओं की प्रतिमाओं बिक्री कर परिवार का कर रहे भरण पोषण

धौलपुर. त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है और बाजार में धीरे-धीरे खरीदार नजर आ रहे हैं। श्रद्धा पक्ष के 21 सितम्बर को समाप्त होने के बाद 22 से नवरात्रा शुरू हो जाएंगे। नवरात्रे को लेकर मां के भक्तों में खासी उमंग और जोश बना हुआ है। शहर में गुलाब बाग और पैलेस रोड पर इन दिनों बड़ी संख्या में मां के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं बिक्री के लिए रखी हैं। कुछ परिवार शहर में लगातार कई साल से देवी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बेचते हैं। त्योहारी सीजन पर होने वाली बिक्री से ही उनके घर का खर्च चलता है। बताते हैं कि साहब...दो माह ये सीजन रहता है, इसके लिए वह घर लौट जाते हैं। बाकी कुछ लोग शहर में मचकुंड चौराहे स्थित रोड पर सिलबट्टे बनाने का कार्य करते हैं। इस कार्य से ही उनकी रोजी-रोटी चल रही है। वे कहते हैं कि वह लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए कुछ पैसे लगाकर यह धंधा करते हैं।