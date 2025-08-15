शिक्षक बने भामाशाह, छात्रों को दी 1.51 लाख की सामग्री

जादौन ने बताया कि विद्यालय स्टाफ विद्यालय के भौतिक विकास एवं छात्रों के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तथा समस्त स्टाफ का भामाशाह बनने के लिए आभार जताया। स्थानीय प्राचार्य जगदीश प्रसाद ने बताया कि बतौर प्राचार्य उनका पहला कार्यकाल है जिसमें संपूर्ण विद्यालय स्टाफ के सहयोग से अनेक प्रकार से खेल, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब हमारे विद्यालय के बच्चे अन्य निजी संस्थाओ से भी बेहतर दिखेंगे। शिक्षक संघ के अध्यक्ष मीणा ने बताया कि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए समस्त स्टाफ सदैव प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि प्रोबेशन में चल रहे शिक्षक साथियों का जताया। जिन्होंने सहयोग राशि प्रदान की व मात्र 12 का स्टाफ होते हुए भी सभी साथियों की मदद से ही यह कार्य हो पाया । स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट व्यवस्था, स्मार्ट शिक्षा निजी विद्यालयों से बेहतरीन शिक्षा देना यही हमारा उद्देश्य हैं।भामाशाह शिक्षक द्वारिका प्रसाद मीना एसुलव वर्मा, राजीव चौधरी ने भी उद्बोधन में बच्चों लिए ज्ञानप्रद बातें बताई। मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक बबलू कश्यप ने किया