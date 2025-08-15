शिक्षक बने भामाशाह, छात्रों को दी 1.51 लाख की सामग्री

धौलपुर. बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कछपुरा टोंटरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीपीसी महोदय जितेंद्र सिंह जादौन के साथ स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच विजय कुमार जी रहे। विद्यालय प्राचार्य जगदीश पहाड्यिा ने बताया कि विद्यालय स्टाफ ने स्वयं भामाशाह बनकर 1 लाख 52 हजार रुपए की राशि के विद्यालय में अध्यनरत 300 विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग, टाई बेल्ट, जूते आदि जरूरमत सामग्री वितरित की गई। विद्यालय प्राचार्य बनवारी लाल मीणा, जगदीश पहाडिय़ा, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष मनोज मीणा, वरिष्ठ अध्यापक जितेंद्र कुमार एवं बबलू कश्यप अध्यापक द्वारिका प्रसाद मीणा, सुलभ वर्मा, प्रदीप गोस्वामी, मुकेश चंद मीणा, भगवान दास, हंसराज स्वामी, राजीव कुमार भागौर, रेनू मंगल की सहयोग राशि से बच्चों के लिए स्कूल बैग, जूते, टाइ बैल्ट भेंट किए गए।
जादौन ने बताया कि विद्यालय स्टाफ विद्यालय के भौतिक विकास एवं छात्रों के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तथा समस्त स्टाफ का भामाशाह बनने के लिए आभार जताया। स्थानीय प्राचार्य जगदीश प्रसाद ने बताया कि बतौर प्राचार्य उनका पहला कार्यकाल है जिसमें संपूर्ण विद्यालय स्टाफ के सहयोग से अनेक प्रकार से खेल, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब हमारे विद्यालय के बच्चे अन्य निजी संस्थाओ से भी बेहतर दिखेंगे। शिक्षक संघ के अध्यक्ष मीणा ने बताया कि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए समस्त स्टाफ सदैव प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि प्रोबेशन में चल रहे शिक्षक साथियों का जताया। जिन्होंने सहयोग राशि प्रदान की व मात्र 12 का स्टाफ होते हुए भी सभी साथियों की मदद से ही यह कार्य हो पाया । स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट व्यवस्था, स्मार्ट शिक्षा निजी विद्यालयों से बेहतरीन शिक्षा देना यही हमारा उद्देश्य हैं।भामाशाह शिक्षक द्वारिका प्रसाद मीना एसुलव वर्मा, राजीव चौधरी ने भी उद्बोधन में बच्चों लिए ज्ञानप्रद बातें बताई। मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक बबलू कश्यप ने किया