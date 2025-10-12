दिन दहाड़े पेड़ काटते तहसीलदार के हत्थे चढ़े लकड़ी माफिया

राजाखेड़ा उपखंड चम्बल और उत्तनगन नदी के प्रवाह क्षेत्र के बीचों बीच समानांतर बसा हुआ है जो नदियों किनारे व खांदरों में विशाल वन संपदा के लिए विख्यात था। स्टेट टाइम में राजा महाराजा इन जंगलों में आखेट के लिए राजाखेड़ा आते थे, लेकिन बीते दो दशकों में ईंट भ_ा उद्योग इस क्षेत्र में आने से वन माफिया की पो बारह हो गई और सस्ते ईंधन से भट्टों को संचालित करने के लिए पेड़ कटाई जोरों से आरम्भ हो गई। नतीजतन यहां का वन क्षेत्र अब इतिहास की बात बन गया और वन विभाग तो कार्यलयों में बैठा सघन वृक्षारोपण के नारों तक ही सिमटा रह गया।