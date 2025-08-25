गिरफ्त में आए आरोपी ने भागने के लिए किया पुलिस पर हमला

आत्मरक्षा में पुलिस ने की फायरिंगआरोपी को पैर में गोली मारकर किया काबू
अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ले जा रही थी पुलिस
dholpur, राजाखेड़ा.नाहिला रोड पर परचून व्यापारी पर फायरिंग की घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने निकली टीम ने एक आरोपी को पकड़ लिया । जिसने भागने की कोशिश के साथ पुलिस पर हमला कर दिया। जिसके जवाब में पुलिस ने भी आरोपी पर फायरिंग की पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। जिसे शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया जहां से उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया।
थाना प्रभारी रामकिशन ने बताया कि फायरिंग की घटना के बाद पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश कर रही थी।जिसके तहत रविवार को आरोपी रावि ठाकुर पुत्र कप्तान निवासी सोमली राजाखेड़ा को हिरासत में लिया गया। और उससे पूछताछ में उसने अन्य आरोपियों की जानकारी दी ।जिस पर पुलिस दल उसको लेकर थाना छेत्र के ही बीहड़ इलाके में छिपे आरोपियों को तलाश में निकली थी । आरोपी अन्य आरोपियों की लोकेशन देने के बहाने पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा और सुनसान बीहड़ इलाके में लघुशंका के बहाने से रोका। जिसके बाद वह पुलिस कर्मियों को धक्का देकर सघन इलाके में भागने का लगा । पुलिस कर्मियों ने उसे काबू करने का काफी प्रयास किया ओर बार बार चेतावनी दी लेकिन वह सघन इलाको की ओर भाग कर पुलिस कर्मियों पर पथराव करने लगा जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा में ओर से काबू करने के प्रयास में पैर में गोली मारकर काबू किया गया और तुरंत उसे चिकित्सालय लाया गया। जंहा से प्रथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय ले जाया गया है।
जमीन पर कब्जे का है मामला
पुलिस अभी इस प्रकरण में भगवानपुर गांव में एक विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर बदमाश भय फैलाने के लिए की गई वारदात मान रही है। जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया । गाैरतलाब है कि क्षेत्र में अनेक युवा इसी काम मे लगे हुए हैं और पुलिस ने इसे बेहद गंभीर मामला मानकर इस घटना के कुछ आरोपियों को चिन्हित कर लिया है जिनकी तलाश में कई टीमें दिन रात छापेमारी कर रही है।
6 माह में दूसरा एनकाउंटर
विगत 20 जनवरी को पुलिस कांस्टेबल रामसहाय पर नाकाबंदी के दौरान रेता माफिया ने फायरिंग कर घायल कर देने के बाद भी दो आरोपियों को पुलिस ने बीहड़ में घेर लिया था और आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर देने पर दो आरोपियों को पैरों में गोली मारकर काबू किया गया था। जिसके बाद लगभग 6 माह तक बदमाशों की करतूतों पर लगाम लगी थी लेकिन शनिवार की घटना ने एक बार फिर पुलिस को सतर्क कर दिया है।