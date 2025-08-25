गिरफ्त में आए आरोपी ने भागने के लिए किया पुलिस पर हमला

थाना प्रभारी रामकिशन ने बताया कि फायरिंग की घटना के बाद पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश कर रही थी।जिसके तहत रविवार को आरोपी रावि ठाकुर पुत्र कप्तान निवासी सोमली राजाखेड़ा को हिरासत में लिया गया। और उससे पूछताछ में उसने अन्य आरोपियों की जानकारी दी ।जिस पर पुलिस दल उसको लेकर थाना छेत्र के ही बीहड़ इलाके में छिपे आरोपियों को तलाश में निकली थी । आरोपी अन्य आरोपियों की लोकेशन देने के बहाने पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा और सुनसान बीहड़ इलाके में लघुशंका के बहाने से रोका। जिसके बाद वह पुलिस कर्मियों को धक्का देकर सघन इलाके में भागने का लगा । पुलिस कर्मियों ने उसे काबू करने का काफी प्रयास किया ओर बार बार चेतावनी दी लेकिन वह सघन इलाको की ओर भाग कर पुलिस कर्मियों पर पथराव करने लगा जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा में ओर से काबू करने के प्रयास में पैर में गोली मारकर काबू किया गया और तुरंत उसे चिकित्सालय लाया गया। जंहा से प्रथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय ले जाया गया है।