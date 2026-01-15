जिले में आलू की पांच साल से लगातार बंपर पैदावार, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने से किसान को नहीं मिल पा रहे बढिय़ा दाम

धौलपुर. पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में आलू की पैदावार अच्छी होती है। बड़ी संख्या में जिले का किसान आलू की फसल की पैदावार करता है। आलू की पैदावार को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले की ‘पंच गौरव योजना’ में इस फसल को शामिल किया है। धौलपुर जिले का सफेद आलू वैसे तो लोकल में खूब बिकता है। साथ ही इसकी फसल दिल्ली मंडी, आगरा, अलीगढ़, मुंबई, सूरत और जयपुर तक सप्लाई होती है। साथ ही कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां भी सीधे किसान से समझौता कर फसल की एक साथ खरीद करती है। उक्त कंपनियां चिप्स के लिए खुद का बीज देती हैं। ये कंपनियां चिप्स समेत अन्य उत्पाद तैयार करने में आलू का उपयोग करती हैं। भारी मात्रा मैं पैदावार होने के बाद भी जिले में आलू के लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। हालांकि, जिले में करीब 35 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें आलू का भंडारण होता है। आलू के अच्छे भाव होते हैं तो किसान फसल को मार्केट में बिक्री कर कुछ और दाम कमा लेता है। लेकिन अभी को खास फायदा नहीं हो रहा है। यूनिट लगने से उसे फसल के बेहतर दाम मिल सकेंगे।