रेड और व्हाइट स्टोन का धौलपुर के नए स्टेशन भवन में दिखेगा जलवा

वर्तमान में जिले का पत्थर व्यवसाय उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। जिले में रेड स्टोन की करीब 200 इण्डस्ट्रीज (गैंगसा यूनिट) हैं, जिसमें करीब 20 हजार परिवार इससे जुड़े हुए हैं। जिले के साथ मुख्यतय रेड स्टोन का कारोबार करौली और भरतपुर जिले से लगी सीमावर्ती इलाकों तक फैला है। इसमें सर्वाधिक यूनिट सरमथुरा और बसेड़ी उपखण्ड में हैं। इसके बाद बाड़ी उपखण्ड में हैं। पूर्व में करीब 165 खदानों से पत्थर निकासी होती थी। लेकिन धौलपुर-करौली टाइगर सेंचुरी में खानें आने से काम बंद पड़ा है। साथ ही बीते तीन साल से अधिक समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध से भी व्यवसाय को काफी धक्का पहुंचा। हाल में टैक्स वृद्धि को लेकर पहले खदानों में कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। रेड स्टोन की धाक ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस व दुबई तक रही है।