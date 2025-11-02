कॉन्स्टेबल को गोली मारने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार

बताया जाता है कि आरोपी ने बाद में भी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। यह इनामी बदमाश घटना के बाद से करीब एक साल से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी में साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह के साथ कॉन्स्टेबल नरेंद्र की भूमिका भी सराहनीय रही है। आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।