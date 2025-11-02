Patrika LogoSwitch to English

कॉन्स्टेबल को गोली मारने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार

.पिछले साल जनवरी में राजाखेड़ा क्षेत्र में अवैध चंबल रेता निकासी रोकने गई पुलिस टीम पर हमला करने और एक कॉन्स्टेबल को गोली मारकर घायल करने के आरोपी को धौलपुर पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पर पुलिस ने २५ हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बदमाश भूपेन्द्र उर्फ भूपसिंह के पास से एक अवैध देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 02, 2025

कॉन्स्टेबल को गोली मारने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार The wanted criminal who shot the constable was arrested

एक वर्ष से था वांछित, 25 हजार रुपए का ईनाम था घोषित

dholpur, राजाखेड़ा.पिछले साल जनवरी में राजाखेड़ा क्षेत्र में अवैध चंबल रेता निकासी रोकने गई पुलिस टीम पर हमला करने और एक कॉन्स्टेबल को गोली मारकर घायल करने के आरोपी को धौलपुर पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पर पुलिस ने २५ हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बदमाश भूपेन्द्र उर्फ भूपसिंह के पास से एक अवैध देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार दिहौली थानाधिकारी दुर्ग सिंह और डीएसटी टीम ने यह संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने भूपेन्द्र उर्फ भूपसिंह को रैहना वाली माता मंदिर के पास बीहड़ जंगलों से पकड़ा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी पुलिस से बचने के लिए पुलिया से कुद गया, जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आई।

भूपेन्द्र पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 20 जनवरी को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध चंबल रेत निकासी रोकने गई पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। इस हमले में कॉन्स्टेबल रामसहाय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें गोली लगी थी।

बताया जाता है कि आरोपी ने बाद में भी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। यह इनामी बदमाश घटना के बाद से करीब एक साल से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी में साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह के साथ कॉन्स्टेबल नरेंद्र की भूमिका भी सराहनीय रही है। आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

दुर्गसिंह ने बताया कि आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भूपसिंह उर्फ भूपा पुत्र भीकमसिंट उर्फ भीका ठाकुर क्षेत्र का शातिर बदमाश है। जिसपर वर्ष 2017 से अब तक आधा दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। यह क्षेत्र के कुख्यात रेता माफिया का बड़ा कारिंदा माना जाता है, जो हमेशा हथियारों से लैस तो रहता ही है पुलिस पर फायरिंग से भी नहीं हिचकता।

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

