मकान व एजेंसी में घुसे चोर, सोने-चांदी के जेवरात उड़ाए

मकान मालकिन रितु शर्मा ने बताया कि बगल वाले खाली पड़े मकान का अज्ञात जनों ने ताला तोड़ दिया और अंदर घुस आए। इसके बाद चोरों ने आलमारी में रखे लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात की जानकारी शनिवार सुबह हुई। सूचना पर थाना प्रभारी प्रवेद्र रावत मय जाब्ते मौके पर पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस टीम ने इलाके में आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से संदिग्ध लोगों की आवाजाही को लेकर भी जानकारी ली। आशंका है कि अज्ञात जनों ने पहले इलाके में रैकी की और पड़ोस के सूने मकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।