धौलपुर

मकान व एजेंसी में घुसे चोर, सोने-चांदी के जेवरात उड़ाए

शहर में थाना निहालगंज क्षेत्र में शुक्रवार रात अज्ञात जने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी और उसके पास स्थित एक मकान को निशाना बनाया। अज्ञात जने करीब 6 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर ले गए। वारदात देर रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। चोरी की जानकारी शनिवार सुबह हुई। जिस पर पुलिस को सूचना दी।

less than 1 minute read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 18, 2025

मकान व एजेंसी में घुसे चोर, सोने-चांदी के जेवरात उड़ाए Thieves entered the house and agency and stole gold and silver jewellery.

- परिजनों को सुबह हुई वारदात की जानकारी

- शहर के निहालगंज क्षेत्र की घटना

धौलपुर. शहर में थाना निहालगंज क्षेत्र में शुक्रवार रात अज्ञात जने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी और उसके पास स्थित एक मकान को निशाना बनाया। अज्ञात जने करीब 6 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर ले गए। वारदात देर रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। चोरी की जानकारी शनिवार सुबह हुई। जिस पर पुलिस को सूचना दी।

मकान मालकिन रितु शर्मा ने बताया कि बगल वाले खाली पड़े मकान का अज्ञात जनों ने ताला तोड़ दिया और अंदर घुस आए। इसके बाद चोरों ने आलमारी में रखे लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात की जानकारी शनिवार सुबह हुई। सूचना पर थाना प्रभारी प्रवेद्र रावत मय जाब्ते मौके पर पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस टीम ने इलाके में आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से संदिग्ध लोगों की आवाजाही को लेकर भी जानकारी ली। आशंका है कि अज्ञात जनों ने पहले इलाके में रैकी की और पड़ोस के सूने मकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

18 Oct 2025 07:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / मकान व एजेंसी में घुसे चोर, सोने-चांदी के जेवरात उड़ाए

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

