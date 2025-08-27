लैंडस्लाइड हादसे की खबर परिजनों को मिली तो मचा कोहराम, तीनों युवक आपस में रिश्तेदार, अचानक हुई घटना से लोग रह गए दंग

धौलपुर। सैंपऊ उपखंड और पड़ोसी जिले आगरा के खेरागढ़ निवासी पांच युवक जम्मू वैष्णोदेवी मंदिर दर्शन कर लौटते समय रास्ते में लैंड स्लाइड में बह गए। हादसे की खबर धौलपुर परिजनों तक पहुंची तो मंगलवार को कोहराम मच गया। कुछ परिजन गाड़ी कर जम्मू के लिए रवाना हो गए। इधर, घर पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। दोस्त व रिश्तेदारों का घरों पर पहुंचना शुरू हो गया और सब सांत्वना दे रहे थे, कि विश्वास रखो सब अच्छा होगा। हादसे में दो युवक बच गए जबकि तीन तेज बहाव में बह गए। जिनकी एनडीआरएफ और जम्मू पुलिस तलाश करने में जुटी हैं। लैंडस्लाइड के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर, स्थानीय प्रशासन ने भी जम्मू में अधिकारियों से संपर्क साधा है और बचाव कार्य की जानकारी ले रहे हैं।