धौलपुर

लैंडस्लाइड हादसे की खबर परिजनों को मिली तो मचा कोहराम, तीनों युवक आपस में रिश्तेदार, अचानक हुई घटना से लोग रह गए दंग

सैंपऊ उपखंड और पड़ोसी जिले आगरा के खेरागढ़ निवासी पांच युवक जम्मू वैष्णोदेवी मंदिर दर्शन कर लौटते समय रास्ते में लैंड स्लाइड में बह गए। हादसे की खबर धौलपुर परिजनों तक पहुंची तो मंगलवार को कोहराम मच गया।

धौलपुर

kamlesh sharma

Aug 27, 2025

फोटो पत्रिका

धौलपुर। सैंपऊ उपखंड और पड़ोसी जिले आगरा के खेरागढ़ निवासी पांच युवक जम्मू वैष्णोदेवी मंदिर दर्शन कर लौटते समय रास्ते में लैंड स्लाइड में बह गए। हादसे की खबर धौलपुर परिजनों तक पहुंची तो मंगलवार को कोहराम मच गया। कुछ परिजन गाड़ी कर जम्मू के लिए रवाना हो गए। इधर, घर पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। दोस्त व रिश्तेदारों का घरों पर पहुंचना शुरू हो गया और सब सांत्वना दे रहे थे, कि विश्वास रखो सब अच्छा होगा। हादसे में दो युवक बच गए जबकि तीन तेज बहाव में बह गए। जिनकी एनडीआरएफ और जम्मू पुलिस तलाश करने में जुटी हैं। लैंडस्लाइड के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर, स्थानीय प्रशासन ने भी जम्मू में अधिकारियों से संपर्क साधा है और बचाव कार्य की जानकारी ले रहे हैं।

बता दें कि सैंपऊ कस्बे की गर्ग कॉलोनी निवासी यश पुत्र शशिकांत गर्ग, प्रांशु पुत्र सुनील मित्तल निवासी नगला राय जीत हाल निवासी सैंपऊ, शिव बंसल पुत्र विनोद बंसल निवासी खेरागढ़ जिला आगरा यूपी, आदित्य पुत्र हरिओम परमार निवासी सैंपऊ और दीपक पुत्र विष्णु मित्तल निवासी तसीमों धौलपुर गत 23 अगस्त को धौलपुर से जम्मू वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए थे। सभी युवक दर्शन कर टैक्सी से वापस जम्मू लौट रहे थे।

अचानक हुई घटना से लोग रह गए दंग

बताया जा रहा है कि रास्ते में अचानक लैंडस्लाइड हो गया। टैक्सी चालक ने गाड़ी पीछे ली। जिस पर सवार युवक टैक्सी से बाहर निकलकर रोड पर आ गए। इस दौरान आए तेज बहाव में पांचों युवक बह गए। अचानक हुई घटना से अन्य लोग दंग रह गए। इसमें से दो युवक आदित्य और दीपक पानी में तैर कर एक टूटे पेड़ को पकड़ लिया और मशक्कत कर टापूनुमा स्थान पर पहुंच गए। इन्होंने बाद में परिजनों को हादसे की सूचना दी। जिस पर परिवार में कोहराम मच गया। घटना के दौरान यश, प्रांशु और शिव बंसल बह गए। तीनों आपस में रिश्तेदार हैं।

जम्मू के लिए रवाना हुए परिजन

हादसे की जानकारी होने पर परिजन सैंपऊ से जम्मू के लिए रवाना हो गए। उधर, घटना की जानकारी पर घर पर रिश्तेदार और परिचितों की भीड़ हो गई। हर कोई पानी में बहे तीन युवकों की कुशलक्षेम की प्रार्थना कर रहा है। सभी लोग अपने अपने संपर्क से जम्मू में घटना का अपडेट ले रहे हैं। उधर, बचे दो युवकों को रेस्क्यू किया जा रहा है।

खेरागढ़ निवासी शिवम इकलौता, सदमे में परिजन

बताया जा रहा कि सैंपऊ निवासी यश गर्ग दो भाई हैं। इसमें यश छोटा है। इसी तरह प्रांशु मित्तल 12वीं का छात्र है और वह भी परिवार में छोटा है। उसका एक बड़ा भाई है। जबकि खेरागढ़ निवासी शिवम इकलौता है, उसकी दो बहनें हैं। शिवम प्रांशु के बुआ का लड़का है। तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। इस घटना ने परिजन सदमे में हैं।

घटनाक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है। बचे युवकों के बारे भी में पता कर रहे हैं।

  • श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर धौलपुर

27 Aug 2025 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / लैंडस्लाइड हादसे की खबर परिजनों को मिली तो मचा कोहराम, तीनों युवक आपस में रिश्तेदार, अचानक हुई घटना से लोग रह गए दंग

