हॉकी की राजस्थान टीम में धौलपुर के तीन खिलाडिय़ों का चयन

हाल ही में हुए मैच में उप कप्तान की भूमिका भी निभा चुके हैं। वह मध्यम परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा कि स्टेज पर पहुंचने में अहम भूमिका निभाने में मार्गदर्शन देने वाले गुरु जिला हॉकी सचिव रनबीर सिंह परमार व कोच अजय बघेला का सहयोग रहा। उधर, जिला हॉकी अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह बौहरा ने तीनों खिलाडिय़ों को बेहतर प्रदर्शन की कामना की। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अकील अहमद उर्फ बॉबी, कोषाध्यक्ष विजय दिवाकर, नरेंद्र गोस्वामी, योगेश थापा ने हर्ष जताया।