निराश्रित पशुओं के बांधे रिफ्लेक्टर, ताकि न हों दुर्घटनाएं

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालन में विभाग ने एनएचएआई दौसा, यातायात पुलिस व न्याय दर्शन स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर बाड़ी व सैपऊ रोड पर निराश्रित पशुओं के सिंगों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए ए तथा गले में रिफ्लेक्टर युक्त बेल्ट बांधी गई। उन्होंने बतया कि रात्रि के समय वाहन चालकों को अंधेरा होने के कारण सडक़ पर काले रंग के निराश्रित पशु नजर नहीं आते ऐसे में हमने संयुक्त रूप से उनके गले में रिफ्लेक्टर बांधने का अभियान चलाया। जिससे सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।