धूमधाम से निकाली तिरंगा यात्रा, गूंजे भारत माता के जयकारे

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व अतिरिक्त जिला कलक्टर ने किया जबकि अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने की। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति हाथों में तिरंगा लेकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के संकल्प को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय तिरंगा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें तीन रंग और अशोक चक्र देश की विविधताए त्यागए सुचिता और प्रगति का प्रतीक हैं उन्होंने बताया कि ध्वज का केसरिया रंग त्याग और तपस्या का प्रतीक है जिसे सर्वोपरि स्थान मिला है। मध्य में स्थित सफेद रंग सुचिता का प्रतीक है जबकि हरा रंग खुशहाली को दर्शाता है। ध्वज के केंद्र में अंकित नीले रंग का 24 आरे वाला अशोक चक्र यह संदेश देता है कि जीवन चक्र कभी रुकना नहीं चाहिए। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जयकार करते हुए हाथों में तिरंगा थामे हुए देश प्रेम का संदेश दिया। आमजन को हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा का संदेश पहुंचाया। यात्रा में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ.विजय सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुक्खो देवी रावत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, सीडीपीओ भूपेश गर्ग, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा बृजेंद्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय सहित हजारों की संख्या में सरकारी एवं निजी स्कूलों के विद्यार्थी एवं शिक्षक तथा अन्य विभागीय अधिकारी, शारीरिक शिक्षक मौजूद रहे।