ड्यूटी प्वाइंट से लापता ट्रेफिक कर्मी, जाम से जूझ रहे लोग

शहर में पैलेस रोड से पुरानी सब्जी मंडी, निहालेश्वर मंदिर, बजाज खाना, हनुमान तिराहा, लाल बाजार और पुराना डाकखाना चौराहे से स्टेशन की तरफ जा रही सडक़ पर सुबह से ही ट्रेफिक दिख जाएगा। दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक मार्ग पर ट्रेफिक रहता है। इन दिनों त्योहारी सीजन के चलते बाजार में पहले से अधिक भीड़ है। यहां लाल बाजार और बजाज खाना से तो निकलना मुश्किल हो जाता है। लाल बाजार में तो अनदेखी की हद ये है कि सडक़ पर ही पार्किंग हो रही है। कोई टोकने वाला नहीं है। ट्रेफिक प्वाइंट पर तैनात यातायात कर्मी केवल चेहरा दिखाकर लापता हो जाते हैं। अगर कोई वीआईपी और अधिकारी के आने की सूचना है तो सतर्क नजर आएंगे। उनके जाते ही ये पीछे से नदारद हो जाते हैं।