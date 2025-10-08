ड्यूटी प्वाइंट से लापता ट्रेफिक कर्मी, जाम से जूझ रहे लोग

- दो दिन सुधरती हैं व्यवस्थाएं और फिर वापस पुराने ढर्रे पर
- शहर में निहालेश्वर मंदिर, बजाज खाना और लाल बाजार में हाल बेहाल
धौलपुर. शहर में पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में त्योहार की भारी भीड़ के चलते यताायात पुलिस ने यहां पार्क के पास बेरीकेड्स लगा चौपहिया वाहनों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन इससे आगे स्टेशन रोड की तरफ जा रही सडक़ पर ध्यान देना भी भूल गए। हाल ये है कि निहालेश्वर मंदिर, बजाज खाना, हनुमान तिराहा और लाल बाजार व पुराना डाकघर चौराहे पर प्रतिदिन सुबह से शाम तक जाम की स्थिति बनी रहती है। खास बात ये है कि ट्रेफिक पुलिस का प्वाइंट है लेकिन ये मुंह दिखाई रस्मअदा कर निकल जाते हैं। केवल वीआईपी वाहनों को निकालते समय ही इनकी सीटी सुनाई देगी। आम नागरिक दिनभर जाम से जूझता दिख जाएगा।
सुबह आए और फिर शाम को चेहरा दिखा रवानगी
शहर में पैलेस रोड से पुरानी सब्जी मंडी, निहालेश्वर मंदिर, बजाज खाना, हनुमान तिराहा, लाल बाजार और पुराना डाकखाना चौराहे से स्टेशन की तरफ जा रही सडक़ पर सुबह से ही ट्रेफिक दिख जाएगा। दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक मार्ग पर ट्रेफिक रहता है। इन दिनों त्योहारी सीजन के चलते बाजार में पहले से अधिक भीड़ है। यहां लाल बाजार और बजाज खाना से तो निकलना मुश्किल हो जाता है। लाल बाजार में तो अनदेखी की हद ये है कि सडक़ पर ही पार्किंग हो रही है। कोई टोकने वाला नहीं है। ट्रेफिक प्वाइंट पर तैनात यातायात कर्मी केवल चेहरा दिखाकर लापता हो जाते हैं। अगर कोई वीआईपी और अधिकारी के आने की सूचना है तो सतर्क नजर आएंगे। उनके जाते ही ये पीछे से नदारद हो जाते हैं।
- प्वाइंटों पर कोई ट्रेफिक कर्मी नहीं मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। केवल दोपहर में दो घंटे का लंच होता है। इसके बाद वापस उसकी प्वाइंट पर पहुंचना होता है।
- बलविंदर सिंह, टीआई शहर धौलपुर
