सुस्ताती यातायात पुलिस, ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान !

धौलपुर. शहर का ट्रेफिक दिनोंदिन बेपटरी हो रहा है। प्रदेश के छोटे से शहर में ट्रेफिक अव्यवस्था बनी हुई है। विशेष तौर पर कुछ प्वाइंटों पर हो हालात विकट खराब हैं। यहां दो दिन ट्रेफिक दुरुस्त दिखता और फिर वाहन चालकों के भरोसे ही चलता है। विशेषकर शहर के व्यस्त प्वाइंट गुलाब बाग से पुरानी सब्जी मंडी, लाल बाजार और पुराना डाकखाना और केन्द्रीय बस स्टैंड, जिरौली फाटक, कृषि उपज मंडी, जगदीश तिराहा और वाटरवक्र्स चौराहे पर हर रोज अव्यवस्था दिख जाएगी। खास बात ये है कि ट्रेफिक पुलिस कर्मी तैनात हैं लेकिन फिर भी जाम लग रह है। हाल ये है कि ट्रेफिक पुलिस कर्मी बाइक और दुकानों के सामने बैठे नजर आते हैं और होम गार्ड के जवान इधर-उधर व्यवस्था संभालने में रहते हैं। बाजार में तो प्रतिदिन यह नजारे दिख जाएंगे। गुलाब बाग प्वाइंट पर केवल प्रशासनिक अधिकारी और वीआईपी मूवमेंट पर ही यातायात पुलिस और उसकी व्हीसल सुनाई देती है। जगदीश तिराहे जैसा प्वाइंट तो भगवान भरोसे हैं। हालांकि, नफरी के अनुसार शाखा में तैनाती कम है लेकिन हाल में ट्रेफिक शाखा में नफरी में वृद्धि की है लेकिन अभी उसका फायदा नहीं मिला है।