धौलपुर

तबादला नीति: अपनों को मनचाही… तो दूसरों को दूरगामी

माध्यमिक शिक्षा विभाग अजमेर ने सोमवार देर रात्रि धौलपुर जिला सहित राज्य के 4 हजार 527 प्रिंसीपलों की स्थानांतरण सूची जारी कर दी। जिसमें जिले के 83 प्रिंसीपलों का तबादला किया गया है, तो वहीं अन्य जिले से 111 नए प्रिंसिपल भी जिले को मिले हैं। यानी प्रिंसीपलों की नई पदस्थापना से जिले में खाली चल रहे पद अब भरे जाएंगे।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 24, 2025

अभी तबादला नीति का इंतजार (Photo- Patrika)
अभी तबादला नीति का इंतजार (Photo- Patrika)

-धौलपुर जिले के 83 प्रिंसीपल इधर से उधर, तो 111 नए मिले

-सोमवार रात्रि शिक्षा विभाग ने जारी की थी राज्य के प्रिंसीपलों की ट्रांसफर लिस्ट

-जिले के 83 प्रिंसीपलों में से आठ को रखा गया जिले में ही

धौलपुर. माध्यमिक शिक्षा विभाग अजमेर ने सोमवार देर रात्रि धौलपुर जिला सहित राज्य के 4 हजार 527 प्रिंसीपलों की स्थानांतरण सूची जारी कर दी। जिसमें जिले के 83 प्रिंसीपलों का तबादला किया गया है, तो वहीं अन्य जिले से 111 नए प्रिंसिपल भी जिले को मिले हैं। यानी प्रिंसीपलों की नई पदस्थापना से जिले में खाली चल रहे पद अब भरे जाएंगे।

प्रिंसीपलों के तबादलों को लेकर चल रही उठा पटक सोमवार रात्रि शांत हो गई। जब शिक्षा विभाग ने 4 हजार 527 प्रिंसीपलों की भारी भरकम सूची जारी की। देखा जाए तो इसमें खास लोगों का जहां ख्याल रखा गया है वहीं प्रिंसीपलों की मनचाही पोस्टिंग भी दी गई है। विभाग ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों के शिक्षा प्रिंसीपल बदले हैं। इसमें अधिकांश टीचर्स को उनकी मनपसंद जगह लगाने का प्रयास किया गया है। वहीं बड़ी संख्या में प्रिंसिपल को शहर से गांवों में भी भेजा गया है। गत वर्षों में जिन स्कूलों को सीनियर सैकंडरी में क्रमोन्नत किया गया था, उनमें भी अब प्रिंसीपल लगा दिए गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयों के प्रिंसीपलों या समकक्ष को भी नई पदस्थापना दी गई है। इसमें जिले के बसेडी ब्लॉक स्थित वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में कार्यरत प्रिंसीपल प्रभु लाल मीणा को अजमेर स्थानांतरण किया गया है। शिक्षा विभाग ने प्रिंसीपलों को जल्द रिलीव और ज्वाइनिंग करने के आदेश भी दिए हैं, हालांकि अभी कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

भरतपुर से धौलपुर को मिले 28 प्रिंसीपल

जिले में काफी समय से प्रिंसीपलों के पद रिक्त चल रहे थे। जो अब स्थानांतरण सूची जारी होने के बाद जल्द ही भरे जाएंगे। जिले के 83 पदस्थत प्रिंसीपलों का तबादला किया गया है। तो वहीं अन्य जिलों से 111 नए प्रिंसीपल भी धौलपुर जिले को मिले हैं। धौलपुर जिले से जिले में 8 प्रिंसीपलों का स्थानांतरण किया गया है। यानी इन प्रिंसीपलों को जिले में ही रखा गया है। जिले में सबसे ज्यादा भरतपुर से 28 प्रिंसीपलों का तबादला धौलपुर किया गया है। तो वहीं करौली से 25 प्रिंसीपल, अलवर से 19 सर्वाधिक प्रिंसीपल धौलपुर भेजे गए हैं। इसके अलावा बरन से 1, दौसा 9, डीग 2, डूंगरपुर 1, जयपुर 4, जैसलमेर 1, जालौर 1, झालावाड़ 7, झुंझनू 1, फलोडी 1, माधौपुर 2 और सिरोही से 1 प्रिंसीपल का तबादला धौलपुर जिले में किया गया है।

एक पार्टी विचारधारा वाले प्रिंसीपलों को भेजा अन्य जिले में

स्थानांतरण सूची में धौलपुर जिले के केवल 8 प्रिंसीपलों को ही जिले में रखा गया है। यानी शेष सबको जिले बाहर किया गया है। सूची जारी होने के बाद अब इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टी की विचारधारा वाले प्रिंसीपल थे उन्हें उनकी मनपंसद पदस्थापना न देते हुए अन्यंत्र जिलों में स्थानांतरण किया गया है। तो वहीं जो सत्ताधारी दल विचारधारा से प्रेरित थे, उन प्रिंसीपलों को उनकी मनपसंद जगह तो दी गई कई को जिले में रखा गयाा है, जो सालों से उस पद पर आसीन बने हुए हैं।

जयपुर में सर्वाधिक 395 प्रिंसीपल इधर से उधर

प्रदेश के लगभग सभी जिलों के शिक्षा प्रिंसीपल बदले हैं। सबसे ज्यादा जयपुर जिले के 395 प्रिंसीपलों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने अधिकांश टीचर्स को उनकी मनपसंद जगह लगाने का प्रयास किया गया है। वहीं बड़ी संख्या में प्रिंसीपल को शहर से गांवों में भी भेजा गया है। गत वर्षों में जिन स्कूलों को सीनियर सेकंडरी में क्रमोन्नत किया गया था, उनमें भी अब प्रिंसीपल लगा दिए गए हैं। शहर के अंदर पिछले कई सालों से जमे सैकड़ों प्रिंसिपल को अब गांवों में पदस्थापित किया गया है।

विधायकों से ली गई थी डिजायर

विधायकों से ली गई थी डिजायर प्रिंसीपल ट्रांसफर से पहले राज्य सरकार ने भाजपा के विधायकों से एक तय संख्या में डिजायर ली गई थी। इस दौरान जिले के भाजपा नेताओं ने भी अपने डिजायर सरकार को सौंपे थे। राज्य में जहां भाजपा विधायक नहीं हैं, वहां भाजपा के प्रत्याशी रहे नेता से या फिर सांसद से डिजायर ली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में विधायकों ने डिजायर भी दी और एक तय संख्या में अलग से नाम भी दिए। इन्हीं नामों को ट्रांसफर लिस्ट में जगह दी गई है।

विस सत्र और पितृतपक्ष ने लेट की लिस्ट

प्रिंसीपलों की ट्रांसफर लिस्ट देर से जारी होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य लगभग चार से पांच माह पहले से ही चल रहा था। जिसके बाद ट्रांसफर लिस्ट भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद विधानसभा सत्र के कारण मुख्यमंत्री के व्यस्त शेड्यूल तो उसके बाद पितृपक्ष के कारण यह लिस्ट जारी नहीं हो सकी। पितृपक्ष समाप्ति और नवरात्रि के आगाज के साथ ही राज्य सरकार ने लिस्ट को जारी कर दिया।

Published on:

24 Sept 2025 06:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / तबादला नीति: अपनों को मनचाही… तो दूसरों को दूरगामी

