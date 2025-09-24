तबादला नीति: अपनों को मनचाही… तो दूसरों को दूरगामी

प्रिंसीपलों के तबादलों को लेकर चल रही उठा पटक सोमवार रात्रि शांत हो गई। जब शिक्षा विभाग ने 4 हजार 527 प्रिंसीपलों की भारी भरकम सूची जारी की। देखा जाए तो इसमें खास लोगों का जहां ख्याल रखा गया है वहीं प्रिंसीपलों की मनचाही पोस्टिंग भी दी गई है। विभाग ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों के शिक्षा प्रिंसीपल बदले हैं। इसमें अधिकांश टीचर्स को उनकी मनपसंद जगह लगाने का प्रयास किया गया है। वहीं बड़ी संख्या में प्रिंसिपल को शहर से गांवों में भी भेजा गया है। गत वर्षों में जिन स्कूलों को सीनियर सैकंडरी में क्रमोन्नत किया गया था, उनमें भी अब प्रिंसीपल लगा दिए गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयों के प्रिंसीपलों या समकक्ष को भी नई पदस्थापना दी गई है। इसमें जिले के बसेडी ब्लॉक स्थित वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में कार्यरत प्रिंसीपल प्रभु लाल मीणा को अजमेर स्थानांतरण किया गया है। शिक्षा विभाग ने प्रिंसीपलों को जल्द रिलीव और ज्वाइनिंग करने के आदेश भी दिए हैं, हालांकि अभी कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई है।