दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, पार्वती नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत

धौलपुर। सैंपऊ इलाके के मानपुर गांव में पार्वती नदी में डूबने से दो जनों की मौत हो गई। दोनों चचेरे भाई थे। बताया जा रहा है कि यह पशु चराने नदी के पास गए हुए थे। घटना से त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि शुभम सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस व प्रशासन को दी। जिस पर थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को निकला, लेकिन तब तक दोनों दम तोड़ चुके थ। जिस पर शवों को बसई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी पर भिजवाया।
कौलारी थाना क्षेत्र में मानपुर गांव के समीप पार्वती नदी की यह घटना है। जहां शनिवार को करीब 15 वर्षीय करन पुत्र नरेश नाई तथा 18 वर्षीय पुष्पेंद्र पुत्र मावशी लाल की मौत हो गई है। बताया गया कि पांच जने घर से पशु चराने के लिए गए हुए थे। तभी अचानक नदी किनारे से पैर फिसल कर करन नदी में गिर कर पानी में डूबने लगा।
जिसको बचाने के लिए पुष्पेंद्र भी पानी में उतर गया। दोनों के डूबने के बाद अन्य तीन बालक चीखते चिल्लाते हुए गांव पहुंचे। जिन्होंने घटना की सूचना लोगों को दी। सूचना पाकर लोग मौके के लिए दौड़ पड़े। तलाश के लिए नदी में उतरे लोगों को दोनों के शव ही मिल सके हैं।
घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। दीपावली के त्यौहार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। घटना को लेकर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह तथा एएसआई योगेश तिवारी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि शुभम कुमार निवासी मानपुर ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर हुई घटना से समूचे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। दोनों ही बच्चे पढ़ाई में काफी होशियार थे।
बताया गया कि करन कक्षा दसवीं में पढ़ाई कर रहा था तथा वह अपने पिता की दो संतान में छोटा था। वहीं पुष्पेंद्र अपने पिता मावशी लाल नाई की तीन संतान में से बीच का बेटा था। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, अब उसका एक छोटा बेटा ही उनके पास बचा है।
