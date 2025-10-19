दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, पार्वती नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत

धौलपुर। सैंपऊ इलाके के मानपुर गांव में पार्वती नदी में डूबने से दो जनों की मौत हो गई। दोनों चचेरे भाई थे। बताया जा रहा है कि यह पशु चराने नदी के पास गए हुए थे। घटना से त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि शुभम सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस व प्रशासन को दी। जिस पर थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को निकला, लेकिन तब तक दोनों दम तोड़ चुके थ। जिस पर शवों को बसई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी पर भिजवाया।