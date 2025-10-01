दो बंदूक और जिंदा कारतूस के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि जिले में वांछित अपराधियों और अवैध हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोमवार शाम जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के डहरा गांव में दो लोगो को संदिग्ध अवस्था में देखा गया है। जिन पर हथियार भी हैं। जो किसी वारदात की फिराक में है। जिस पर पुलिस टीम ने गांव के पास जंगल को जाने वाले रास्ते में घेराबंदी कर आरोपी धर्मेंद्र सिंह पुत्र उम्मेदराम गुर्जर और लोकेंद्र पुत्र रामवरन गुर्जर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 315 बोर के दो कट्टे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कार्रवाई में हैड कांस्टेबल अजय कुमार, भगवान सिंह, नत्थन सिंह, रामरूप, प्रदीपभान और देवेंद्र शामिल रहे।