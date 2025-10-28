अवैध शराब की तस्करी करते दो जने दबोचे, 110 पव्वे बरामद

थाना प्रभारी कृपालसिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सोने गुर्जा रोड से डिग्री कॉलेज के पास अवैध शराब की तस्करी करते हुए मोहन मीना पुत्र नारायण सिंह निवासी मानपुरा थाना सरमथुरा को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 56 पव्वे बरामद किए हैं। इसी प्रकार नकटपुरा मोड से अवैध शराब की तस्करी करते नारायण सिंह पुत्र गुलाब निवासी मानपुरा थाना सरमथुर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 54 पव्वे बरामद किए हैं। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालो के खिलाफ अभियान जारी है। कार्रवाई में एएसआई जलवीर सिंह, एचसी विनोद, श्रीनिवास, भूरसिंह, विजय सिंह, शमशेर सिंह आदि शामिल थे।