अवैध शराब की तस्करी करते दो जने दबोचे, 110 पव्वे बरामद

dholpur, सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ दो अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए दो शराब माफियाओं को दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध देशी शराब के 110 पव्वे बरामद किए हैं।
थाना प्रभारी कृपालसिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सोने गुर्जा रोड से डिग्री कॉलेज के पास अवैध शराब की तस्करी करते हुए मोहन मीना पुत्र नारायण सिंह निवासी मानपुरा थाना सरमथुरा को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 56 पव्वे बरामद किए हैं। इसी प्रकार नकटपुरा मोड से अवैध शराब की तस्करी करते नारायण सिंह पुत्र गुलाब निवासी मानपुरा थाना सरमथुर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 54 पव्वे बरामद किए हैं। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालो के खिलाफ अभियान जारी है। कार्रवाई में एएसआई जलवीर सिंह, एचसी विनोद, श्रीनिवास, भूरसिंह, विजय सिंह, शमशेर सिंह आदि शामिल थे।
