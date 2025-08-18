यूडी टैक्स: छोटों पर सितम और बड़ों पर रहम

नगर परिषद अभी तक छोटे कर दाताओं से टैक्स वसूलने में सफल तो हो रहा है, लेकिन बड़े आसामी अभी उसकी पकड़ से दूर हैं। परिषद ने नोटिस के जरिए नोटिस देकर टैक्स जमा न करने पर कार्रवाई की हिदायत भी दी गई, लेकिन अभी तक बड़े कर दाताओं में टैक्स जमा करने का कोई इन्ट्रेस्ट नहीं दिखता। तो परिषद भी बड़े कर दाताओं पर उदासीनता भरा रवैया अपनाती दिख रही है, जबकि परिषद छोटे कर दाताओं पर आंखें तरेर कार्रवाई का भय दिखाकर टैक्स जमा करवाया। बताया जाता है कि गत छोटे कर दाताओं और मैरिज गार्ड संचालकों ने कर जमा नहीं करने पर परिषद ने उनके प्रतिष्ठानों को सीज करने तक की नौबत आ गई थी। गत दिनों गौरव होटल को परिषद ने सीज कर दिया था, जबकि उस पर1944रुपए का टैक्स निकल रहा था। लेकिन इन बड़े बकाएदारों पर परिषद की कार्रवाई कब होगी यह तो परिषद ही जाने।