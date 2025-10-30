भूमिगत पेयजल लाइन लीकेज, उपभोक्ताओं के नलों तक नहीं पहुंच रही पेयजल सप्लाई

शहर में कई एजेसिंयां अलग-अलग कार्य कर रही हैं। इन एजेङ्क्षसयों में आपसी तालमेल नहीं होने से यह मनमर्जी के अनुसार कार्य कर दूसरी लाइन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह का मामला गुलाब बाग चौराहे पर सामने आया। यहां भी एक एजेंसी के गुलाब बाग चौराहे से गैस लाइन लाइन बिछाने के लिए किए ड्रिल से पीएचईडी की मैन लाइन को नुकसान पहुंचा। जिससे ध्ीारे-धीरे हालात खराब हो गए। उक्त समस्या को सुलझने में करीब डेढ़ माह से अधिक समय लग गया। अब इसी तरह मधुवन कॉलोनी के सामने भी विद्युत प्रसारण निगम की ओर से डाली गई लाइन के चलते दूसरी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। अब भुगतना आमजन को पड़ रहा है।