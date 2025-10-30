भूमिगत पेयजल लाइन लीकेज, उपभोक्ताओं के नलों तक नहीं पहुंच रही पेयजल सप्लाई

- एजेंसियों में नहीं तालमेल, मनमर्जी के कार्यों से लोग परेशान
धौलपुर. शहर में जिला कलक्ट्रेट से मुख्य सडक़ और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11बी पर बीच सडक़ पर भूमिगत पेयजल लाइन के लीकेज होने से पानी व्यर्थ बह रहा है। हाल ये है कि सुबह और शाम के समय लाइनों से पानी के फव्वारे छूट रहे हैं। लाइन लीकेज होने से उपभोक्ताओं के घरों तक प्रेशर से पानी नहीं पहुंच रहा और सप्लाई भी नहीं मिल पा रही है। दोनों प्वाइंटों पर कई दिनों से यह हालात बने हुए हैं। इससे पहले पीएचईडी विभाग ने गुलाब बाग प्वाइंट पर भूमिगत लाइन क्षतिग्रस्त होने पर उसे गत दिनों ही बदला है। लेकिन इन प्वाइंटों की सुध लेना भूल गए।
शहर में जिला कलक्ट्रेट कार्यालय से आगे सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने सडक़ पर बीचोंबीच भूमिगत पीएचईडी की लाइन में लीकेज होने से यहां पर सुबह और शाम के समय पानी व्यर्थ बहकर सडक़ पर फैल रहा है। इसी तरह आगे बाड़ी रोड पर मधुवन कॉलोनी के सामने भी एनएच 11बी की सडक़ के नीचे पेयजल लाइन में लीकेज हो गया है। यहां भी यही स्थिति है। पानी सुबह-शाम बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लीकेजों को लेकर अवगत कराया है लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।
विद्युत लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त
हाइवे पर मधुवन कॉलोनी के सामने भूमिगत पेयजल लाइन बीते दिनों विद्युत निगम प्रसारण निगम की ओर से बिछाई गई लाइन के दौरान पीएचईडी के पाइप क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइन बिछाने के दौरान ही अचानक से पहले कम और फिर जमकर पानी निकला। निगम ठेकेदार लाइन बिछाकर चले गए लेकिन पीएचईडी की क्षतिग्रस्त लाइन की सुध नहीं ली।
एजेसिंयों की लापरवाही से आमजन परेशान
शहर में कई एजेसिंयां अलग-अलग कार्य कर रही हैं। इन एजेङ्क्षसयों में आपसी तालमेल नहीं होने से यह मनमर्जी के अनुसार कार्य कर दूसरी लाइन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह का मामला गुलाब बाग चौराहे पर सामने आया। यहां भी एक एजेंसी के गुलाब बाग चौराहे से गैस लाइन लाइन बिछाने के लिए किए ड्रिल से पीएचईडी की मैन लाइन को नुकसान पहुंचा। जिससे ध्ीारे-धीरे हालात खराब हो गए। उक्त समस्या को सुलझने में करीब डेढ़ माह से अधिक समय लग गया। अब इसी तरह मधुवन कॉलोनी के सामने भी विद्युत प्रसारण निगम की ओर से डाली गई लाइन के चलते दूसरी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। अब भुगतना आमजन को पड़ रहा है।
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
