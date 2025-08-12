रिक्त पद बढ़ा रहे आयुर्वेद विभाग की पीड़ा

धौलपुर.आयुर्वेद विभाग में चिकित्सकों और कम्पाउंडरों की कमी से मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा। जिले में संचालित 57 औषधालय केन्द्रों में चिकित्सकों के 19 और नर्स-कम्पाउंडरों के 11 पद रिक्त हैं। जिले के 53 औषधालयों में से कई तो ऐसे हैं जहां एक भी चिकित्सक तैनात नहीं है जहां जुगाड़ यानी अतिरिक्त जिम्मेदारी से काम चल रहा है।राज्य से लेकर जिले भर में छोटे से बड़ा विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इससे जिला का आयुर्वेद विभाग भी अछूता नहीं है। जहां चिकित्सकों से लेकर नर्स, कम्पाउडरों साहित परिचारक की भारी कमी है। जिससे कई चिकित्सकों को अतिरिक्त प्रभार सौंप रखा है। अतिरिक्त प्रभार होने के कारण मरीजों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में कठिनाई आ रही है। धौलपुर जिले में चिकित्सालयों और औषधालयों की संख्या 57 है। जिनमें से 3 चिकित्सालय हैं और शेष 54 औषधालय। इन चिकित्सा केन्द्रों पर 63 पद चिकत्सकों, 59 नर्स-कम्पाउडरों और 47 पद परिचारकों के स्वीकृत हैं। इनमें से 44 चिकित्सक कार्यरत हैं तो 48 नर्स-कम्पाउडरों के पद भरे हैं तो 26 पदों पर परिचारक आसीन हैं। यानी 19 चिकित्सक, 11 नर्स-कम्पाउडर और 21 पद परिचारकों के रिक्त हैं। विभाग में कंपाउंडरों की कमी के कारण आयुर्वेद औषधालयों में मरीजों को दवाइयां देने और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में भी देरी होती है। तो कई बार चिकित्सकों को भी अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है।