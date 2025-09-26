डीएम कार्य में व्यस्त तो बरामदे में बैठ गए एनएसयूआई कार्यकर्ता

प्रदेश सचिव तिवारी ने बताया कि धौलपुर और भरतपुर जिले के हजारों छात्रों के स्नातक और डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की तिथि आपस में टकरा रही हैं। जिसको लेकर विवि कुलगुरु के नाम ज्ञापन सौंपकर तिथियों में बदलाव करने की मांग की है। साथ में ज्ञापन राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के नाम सौंपा। बताया गया कि दोनों संस्थानों ने जारी समय सारिणी के अनुसार एक से 10 अक्टूबर तक की तिथियों में कई पेपर एक ही दिन एवं समय पर निर्धारित है। इस कारण विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। यदि परीक्षा तिथियों में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया तो विद्यार्थियों का पूरा एक साल एवं जमा की गई फीस व्यर्थ हो जाएगी। जिससे विद्यार्थियों का भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। विवि के बॉम सदस्य राजाखेड़ा विधायक बोहरा ने कुलगुरु को फोन करके विद्यार्थियों की समस्या से अवगत कराया और निराकरण करने के लिए कहा। ज्ञापन के समय जिला महासचिव गौरव पोसवाल, सुभाष बघेल, मनोज, गोविंद, उत्तम, रामबृज कंसाना, नीतेश, कृष्णा, सचिन कंसाना, अमित, अनिल, मिथुन, मनीष, करन, दिलीप, आदम, रवि, सूरज आदि मौजूद रहे।