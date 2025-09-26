Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

डीएम कार्य में व्यस्त तो बरामदे में बैठ गए एनएसयूआई कार्यकर्ता

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव पंकज तिवारी के नेतृत्व में गुरुवार को महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर कुलगुरु के प्रो.त्रिभुवन शर्मा के नाम जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले कार्यकर्ता और विद्यार्थी कलक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपने को लेकर जिला कलक्टर को बुलाने को लेकर बरामदे में ही बैठ गए। बताया जा रहा है कि उस वक्स वीसी चल रही थी। हालांकि, बाद में जिला कलक्टर मौके पर पहुंचे और समस्या सुनी और ज्ञापन विवि प्रशासन को भिजवाने का भरोसा दिया।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 26, 2025

डीएम कार्य में व्यस्त तो बरामदे में बैठ गए एनएसयूआई कार्यकर्ता When the DM was busy with work, NSUI workers sat in the veranda

एक ही दिन दो परीक्षाओं की तिथि, बदलाव की मांग

- एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सौंपा सौंपा ज्ञापन

dholpur, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव पंकज तिवारी के नेतृत्व में महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर कुलगुरु के प्रो.त्रिभुवन शर्मा के नाम जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले कार्यकर्ता और विद्यार्थी कलक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपने को लेकर जिला कलक्टर को बुलाने को लेकर बरामदे में ही बैठ गए। बताया जा रहा है कि उस वक्स वीसी चल रही थी। हालांकि, बाद में जिला कलक्टर मौके पर पहुंचे और समस्या सुनी और ज्ञापन विवि प्रशासन को भिजवाने का भरोसा दिया।

प्रदेश सचिव तिवारी ने बताया कि धौलपुर और भरतपुर जिले के हजारों छात्रों के स्नातक और डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की तिथि आपस में टकरा रही हैं। जिसको लेकर विवि कुलगुरु के नाम ज्ञापन सौंपकर तिथियों में बदलाव करने की मांग की है। साथ में ज्ञापन राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के नाम सौंपा। बताया गया कि दोनों संस्थानों ने जारी समय सारिणी के अनुसार एक से 10 अक्टूबर तक की तिथियों में कई पेपर एक ही दिन एवं समय पर निर्धारित है। इस कारण विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। यदि परीक्षा तिथियों में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया तो विद्यार्थियों का पूरा एक साल एवं जमा की गई फीस व्यर्थ हो जाएगी। जिससे विद्यार्थियों का भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। विवि के बॉम सदस्य राजाखेड़ा विधायक बोहरा ने कुलगुरु को फोन करके विद्यार्थियों की समस्या से अवगत कराया और निराकरण करने के लिए कहा। ज्ञापन के समय जिला महासचिव गौरव पोसवाल, सुभाष बघेल, मनोज, गोविंद, उत्तम, रामबृज कंसाना, नीतेश, कृष्णा, सचिन कंसाना, अमित, अनिल, मिथुन, मनीष, करन, दिलीप, आदम, रवि, सूरज आदि मौजूद रहे।

समस्या को लेकर बैठे थे, चेयर कम थी...

उधर, प्रदेश सचिव तिवारी ने बताया कि समस्या को लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे थे। डीएम चैम्बर में बैठक में थे जैसा बताया। जिस पर हम सभी बरामदे में बैठ गए। यहां चेयर कम थी जबकि कार्यकर्ता 30-40 थे। सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद डीएम ने उन्हें साइड से चेयर पर बैठने के लिए मैसेज भिजवाया। जिस पर उन्होंने कहा कि उनके आने तक वह बाहर की बैठेंगे। बाद में डीएम ने बाहर निकलकर उनका ज्ञापन लिया।

Published on:

26 Sept 2025 07:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / डीएम कार्य में व्यस्त तो बरामदे में बैठ गए एनएसयूआई कार्यकर्ता

