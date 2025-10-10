Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

नकली गहनों को गिरवी रखकर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार

थाना राजाखेड़ा पुलिस ने नकली गहनों को गिरवी रखकर लोगों से ठगी करने वाली उत्तरप्रदेश निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने चमकदार नकली चांदी के गहनों को असली बताकर कई व्यक्तियों से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। एक पीडि़त कपड़ा व्यापारी की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी महिला को धर दबोचा।

less than 1 minute read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 10, 2025

नकली गहनों को गिरवी रखकर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार Woman arrested for duping people by pawning fake jewellery

आरोपी से नकली चांदी के गहने किए जप्तलाखों की ठगी का किया खुलासा

dholpur. थाना राजाखेड़ा पुलिस ने नकली गहनों को गिरवी रखकर लोगों से ठगी करने वाली उत्तरप्रदेश निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने चमकदार नकली चांदी के गहनों को असली बताकर कई व्यक्तियों से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। एक पीडि़त कपड़ा व्यापारी की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी महिला को धर दबोचा।

थानाधिकारी ने बताया कि एक कपड़ा व्यापारी परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि एक महिला, जो उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने आती-जाती रहती थी और स्थानीय एक गांव का निवासी बताती थी। जिसने बेहद परेशानी में होना बताकर उधार में धीरे-धीरे तीन बार में लाखों रुपए लेकर सिक्योरिटी के रूप में चांदी के गहने गिरवी रखे। बाद में सुनार से जांच करवाई तो सभी गहने नकली पाए गए। जिस पर व्यापारी के होश उड़ गए और उसने पुलिस को घटना की जानकारी देकर मदद मांगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला गीता पत्नी पप्पू पुत्री नत्थी (उम्र 35 वर्ष) जाति निषाद, निवासी बटेश्वर जिला आगरा हाल निवासी विप्रावली थाना पिनाहट, जिला आगरा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह आर्टिफिशियल गहनों पर चमकदार चूड़ी पाउडर लगाकर उन्हें असली जैसा बनाती थी और गिरवी रखकर रुपए ऐंठती थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकली गहनों को जप्त किया है। वहीं आगे की जांच जारी है कि महिला ने और कितने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 06:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / नकली गहनों को गिरवी रखकर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मामूली विवाद में दो पक्षों में चले लाठी, डंडे और फरसे

मामूली विवाद में दो पक्षों में चले लाठी, डंडे और फरसे Two sides clashed over a minor dispute involving sticks, rods and axes.
धौलपुर

छापामार कार्रवाई, 750 किलोग्राम दूषित मिठाई नष्ट कराई

छापामार कार्रवाई, 750 किलोग्राम दूषित मिठाई नष्ट कराई Raid, 750 kg of contaminated sweets destroyed
धौलपुर

राजस्थान में यहां बनेगा पहला कछुआ संरक्षण केंद्र, WWF ने भेजा प्रस्ताव

turtle-conservation-center
धौलपुर

Dholpur News: थाने में घुसकर महिलाओं ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों से भिड़ीं, एक की फाड़ दी वर्दी

dholpur
धौलपुर

मावा में मिलावट का गोरखधंधा, जांच के नाम पर खानापूर्ति

मावा में मिलावट का गोरखधंधा, जांच के नाम पर खानापूर्ति Racketeering of adulteration in mawa, mere formality in the name of investigation
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.