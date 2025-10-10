नकली गहनों को गिरवी रखकर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार

आरोपी से नकली चांदी के गहने किए जप्तलाखों की ठगी का किया खुलासा
dholpur. थाना राजाखेड़ा पुलिस ने नकली गहनों को गिरवी रखकर लोगों से ठगी करने वाली उत्तरप्रदेश निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने चमकदार नकली चांदी के गहनों को असली बताकर कई व्यक्तियों से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। एक पीडि़त कपड़ा व्यापारी की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी महिला को धर दबोचा।
थानाधिकारी ने बताया कि एक कपड़ा व्यापारी परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि एक महिला, जो उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने आती-जाती रहती थी और स्थानीय एक गांव का निवासी बताती थी। जिसने बेहद परेशानी में होना बताकर उधार में धीरे-धीरे तीन बार में लाखों रुपए लेकर सिक्योरिटी के रूप में चांदी के गहने गिरवी रखे। बाद में सुनार से जांच करवाई तो सभी गहने नकली पाए गए। जिस पर व्यापारी के होश उड़ गए और उसने पुलिस को घटना की जानकारी देकर मदद मांगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला गीता पत्नी पप्पू पुत्री नत्थी (उम्र 35 वर्ष) जाति निषाद, निवासी बटेश्वर जिला आगरा हाल निवासी विप्रावली थाना पिनाहट, जिला आगरा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह आर्टिफिशियल गहनों पर चमकदार चूड़ी पाउडर लगाकर उन्हें असली जैसा बनाती थी और गिरवी रखकर रुपए ऐंठती थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकली गहनों को जप्त किया है। वहीं आगे की जांच जारी है कि महिला ने और कितने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है।
