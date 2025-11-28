नर्सिंग होम पर महिला से छेड़छाड़, पति से की मारपीट

जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उपचार कराने के लिए धौलपुर मार्ग स्थित निजी हॉस्पिटल पर पहुंचा था। महिला का आरोप है कि स्टाफ में मेडिकल संचालक ने उसके साथ अश्लील हरकत की। महिला ने पति को जानकारी दी। पीडि़त युवक ने बताया कि आरोपी के उसकी पत्नी से गलत इशारा कर छेड़छाड़ की। महिला के पति ने स्टाफ को टोका तो वहां मौजूद कुछ दबंग लोगों ने युवक में थप्पड़ मार दिए, जिससे हंगामा हो गया। उधर, मौके पर पहुंची पुलिस ने बाद में समझाइश कर मामला शांत कराया। लेकिन मामले के तूल पकडऩे पर आरोपित पक्ष राजीनाराम को दवाब डाला। पीडि़तों का कहना है कि दबंग लोग घटना में राजीनामा का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि पीडि़त की ओर से नर्सिंग होम पर हुई उक्त वाक्या को लेकर तहरीर दी है