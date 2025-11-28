Patrika LogoSwitch to English

नर्सिंग होम पर महिला से छेड़छाड़, पति से की मारपीट

सैंपऊ में एक निजी नर्सिंग होम पर उपचार कराने आई एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। महिला के पति ने आपत्ति जताई तो कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शंात कराया।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 28, 2025

नर्सिंग होम पर महिला से छेड़छाड़, पति से की मारपीट Woman molested at nursing home, husband beaten up

- परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने एक युवक को पकड़ा

- सैंपऊ में निजी नर्सिंग होम की घटना

धौलपुर. सैंपऊ में एक निजी नर्सिंग होम पर उपचार कराने आई एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। महिला के पति ने आपत्ति जताई तो कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शंात कराया। वहीं, पुलिस एक युवक को पकड़ा है।

जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उपचार कराने के लिए धौलपुर मार्ग स्थित निजी हॉस्पिटल पर पहुंचा था। महिला का आरोप है कि स्टाफ में मेडिकल संचालक ने उसके साथ अश्लील हरकत की। महिला ने पति को जानकारी दी। पीडि़त युवक ने बताया कि आरोपी के उसकी पत्नी से गलत इशारा कर छेड़छाड़ की। महिला के पति ने स्टाफ को टोका तो वहां मौजूद कुछ दबंग लोगों ने युवक में थप्पड़ मार दिए, जिससे हंगामा हो गया। उधर, मौके पर पहुंची पुलिस ने बाद में समझाइश कर मामला शांत कराया। लेकिन मामले के तूल पकडऩे पर आरोपित पक्ष राजीनाराम को दवाब डाला। पीडि़तों का कहना है कि दबंग लोग घटना में राजीनामा का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि पीडि़त की ओर से नर्सिंग होम पर हुई उक्त वाक्या को लेकर तहरीर दी है

- प्रकरण को लेकर जांच की जा रही है। मामले में पुलिस एक युवक को मौके से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

- प्रमेन्द्र रावत, थाना प्रभारी सैंपऊ

Published on:

28 Nov 2025 06:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / नर्सिंग होम पर महिला से छेड़छाड़, पति से की मारपीट

