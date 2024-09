Akshay Kumar Fitness Secret : 57 साल की उम्र में 27 की जैसी फुर्ती, कैसे रखते हैं खुद को फिट, आप भी जानिए उनका रूटीन

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार साल में कई फिल्में करते हैं। उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। अक्षय की चुस्ती और फुर्ती उम्र अंदाजा लगाना मुश्किल है। 57 साल की उम्र में भी वह युवाओं को टक्कर देते हैं। अक्षय फिटनेस को लेकर सजग हैं। फिट बने रहने के लिए वह वर्कआउट और डाइट फॉलो करते हैं। अपनी लाइफ में वह फिट रहने के लिए नियम फॉलो करते हैं जो फिट रहने के लिए जरूरी हैं।

अक्षय कुमार फिट रहने के लिए करते है इस डाइट को फॉलो Akshay Kumar follows this diet to stay fit Akshay-Kumar-Diet अक्षय कुमार की डाइट के बारे में जानकारी के अनुसार, उनका सुबह का नाश्ता एक गिलास दूध, मिल्क शेक, या फिर जूस, अंडा, और पराठा होता है। वह अपने स्नेक्स क्रेविंग को पूरा करने के लिए ड्राई फ्रूट और फल खाते हैं। दोपहर के भोजन में उन्हें उबला हुआ चिकन या मिक्स हरी सब्जियां, दाल, और दही जैसी स्वस्थ चीजें मिलती हैं। रात के खाने में अक्षय कुमार हरी सब्जियां, सूप, और सलाद जैसी चीजें शामिल करते हैं। अक्षय कुमार की डाइट के बारे में जानकारी के अनुसार, उनका सुबह का नाश्ता एक गिलास दूध, मिल्क शेक, या फिर जूस, अंडा, और पराठा होता है। वह अपने स्नेक्स क्रेविंग को पूरा करने के लिए ड्राई फ्रूट और फल खाते हैं। दोपहर के भोजन में उन्हें उबला हुआ चिकन या मिक्स हरी सब्जियां, दाल, और दही जैसी स्वस्थ चीजें मिलती हैं। रात के खाने में अक्षय कुमार हरी सब्जियां, सूप, और सलाद जैसी चीजें शामिल करते हैं।

क्या है अक्षय कुमार के स्टेमिना को सीक्रेट What is the secret of Akshay Kumar’s stamina Akshay-Kumar-fitness-Secret-2 सूत्रों के अनुसार, अभिनेता अक्षय कुमार अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए हर हफ्ते दो बार बास्केटबॉल खेलते हैं। उनके अतिरिक्त, अक्षय स्विमिंग करते हैं। सच है कि स्विमिंग से आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। व्यायाम का समय न होने पर अक्षय कुछ समय तक वॉक जरूर करते हैं। सूत्रों के अनुसार, अभिनेता अक्षय कुमार अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए हर हफ्ते दो बार बास्केटबॉल खेलते हैं। उनके अतिरिक्त, अक्षय स्विमिंग करते हैं। सच है कि स्विमिंग से आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। व्यायाम का समय न होने पर अक्षय कुछ समय तक वॉक जरूर करते हैं।