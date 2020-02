Sweet Potatoes Benefits: डायबिटीज में दवा है शकरकंद, भूनकर खाने से हाेते हैं और भी फायदे

Sweet Potatoes Benefits In Hindi: कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ए से भरपूर स्वीट पोटैटो यानि शकरकंद पोषण ( sweet potatoes nutrition ) का सुपरस्टार हैं। डाइट में इसका सेवन आपकी आंखों की रोशनी बनाए रखने, ब्लड शुगर और तनाव कम करने, पाचन ठीक रखने के अलावा कोलन कैंसर कोशिकाओं में सूजन को कम करने में मदद करता है। शकरकंद में एस्कॉर्बिक एसिड, थियामिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन बी 6 जैसे पोषण होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इसकी ताजा पत्तियों में बड़ी मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जोकि पानी में घुलनशील विटामिन का अच्छा स्रोत हो सकता हैं। शकरकंद को पकाने के बाद बचा हुआ स्टार्चयुक्त पानी मोटापा कम करने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं न्यूट्रिशन से भरपूर स्वीट पोटैटो यानि शकरकंद के फायदाें ( Sweet Potatoes Health Benefits ) के बारे में:-

ब्लड शुगर नियंत्रित करता है शकरकंद ( Sweet Potatoes Regulate Blood Sugar Levels )

शकरकंद कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन ( Low Glycemic Index Foods ) है। यह इंसुलिन प्रतिरोध को राेककर ब्लड शुगर काे नियंत्रित करता है। शकरकंद में पेक्टिन जैसे घुलनशील फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है, जो आपकी तृप्ति को बढ़ाकर ब्लड शुगर स्पाइक्स को रोक सकता है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है। मीठा हाेने के बावजूद मधुमेह राेगियाें के लिए इसे खाना फायदेमंद है क्याेंकि यह फाइबर सहित कई पोषक तत्वों से भरा होता है। यह आपके खराब कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित कर हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है।

Curry Leaves in Diabetes: मधुमेह में फायदेमंद है करी पत्ता, जानिए कैसे हाेता है फायदा

तनाव को कम करता है शकरकंद ( Sweet Potatoes Reduce Stress )

शकरकंद में मैग्नीशियम होता है, जो तनाव और चिंता को कम करता है। मैग्नीशियम की कमी अवसाद का एक मुख्य कारण है। यह खनिज मस्तिष्क को तनाव से बचाता है, इसके साथ ही यह अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है।

एंटी-इंफ्लेमेटरी फूड है शकरकंद ( Sweet Potatoes Anti-Inflammatory Food )

शकरकंद में ऐसे विटामिन होते हैं जिनमें शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह choline का भी एक अच्छा स्रोत है, जो शरीर में इंफ्लेमेटरी को कम करता है। बैंगनी शकरकंद में एंथोसायनिन होता है, जो कोलन कैंसर कोशिकाओं में सूजन को कम करता और रोकता है। इसके अलावा यह विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं में कोशिका प्रसार को कम करने के लिए भी जाना जाता है।

गट बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है शकरकंद ( Sweet Potatoes Promote Gut Health )

शकरकंद में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो अच्छे आंत बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं और स्वस्थ आंत में योगदान करते हैं। जिससे आपके पाचन में सुधार होता है।

आंखों की सेहत ( Sweet Potatoes Good For Eyesight )

शकरकंद बीटा-कैरोटीन और एन्थोकायनिन एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता हैं, जो Eyesight Loss को रोकने और आंखों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।

Protein Diet: प्रोटीन रिच डाइट से मजबूत करें मांसपेशियां, घटाएं वजन

इम्यून सिस्टम मजबूत करे ( Sweet Potatoes Boost Immunity)

शकरकंद बीटा-कैरोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जिसे विटामिन ए में परिवर्तित हाेकर आपके इम्यून सिस्टम काे मजबूत करता है।

कैसे खाएं शकरकंद ( How To Use Sweet Potatoes )

शंकरकंद यानि Sweet Potatoes काे आप अपनी डाइट में कर्इ तरह से शामिल कर सकते हैं। आप इसे भूनकर, उबाल कर या कच्चा जैसा चाहे खा सकते हैं। लेकिन शंकरकंद के सेहतभरे फायदेे लेने के लिए इसे भूनकर खाना सबसे अच्छा हाेता है। क्याेंकि वह टेस्टी हाेने के साथ पचने में भी आसान हाे जाता है।