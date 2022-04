खून में जमा कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देंगे ये प्रोटीन से भरे बेहद सस्ते फूड्स, तुरंत दिखेगा असर

How to reduce LDL or Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल अन्हेल्दी फूड, बिगड़ी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के प्रति कोताही का कारण होता है। अगर आप भी कोलेस्ट्रॉल से ग्रस्त हैं तो आपको एक्सरसाइज के साथ प्रोटीन रिच फूड्स जरूर खाने चाहिए, क्योंकि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से पिघालाने में मददगार होते हैं।

Published: April 09, 2022 11:02:36 am

धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल से सबसे बड़ा खतरा दिल को होता है। स्ट्रोक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट का कारण कोलेस्ट्रॉल ही होता है। उन लोंगों में ये खतरा और गंभीर होता है जो हाई बीपी के मरीज होते हैं। ऐसे में एक्सरसाइज के साथ डाइट ही काम आ सकती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने वाले फूड्स कौन हैं, ये जानना जरूरी है।

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रोटीन से भरपूर चीजों के सेवन करना चाहिए। तो चलिए जानें क्या खांए कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी बीमारियों में। ओमेगाा थ्री फैटी एसिड से करें कोलेस्ट्रॉ कम- reduce cholesterol with omega 3 fatty acids

यूके हेल्थ एजेंसी NHS के अनुसार, ओमेगा फैटी एसिड से भरे फूड्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ-साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मददगार होते हैं। सूरजमूखी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट, फ्लैक्ससीड्स , ब्रसेल्स स्प्राउट्स आदि डाइट में खूब शामिल करें।

कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें-दाल खाएं-How to reduce cholesterol - eat lentils

सभी तरह की दालों में सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत कम होती है। इनमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले फाइबर की मात्रा अधिक होती है। विभिन्न प्रकार की दालों में प्रोटीन की मात्रा अलग-अलग होती है। किसी भी तरह की 120 ग्राम दाल में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है।

कोलेस्ट्रॉल कम करने का रामबाण इलाज-बादाम- almonds to reduce cholesterol

प्रति 25 ग्राम बादाम में में लगभग 5.3 ग्राम प्रोटीन होता है। बादाम कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला एक बढ़िया और हेल्दी फूड है। इसमें हेल्दी फैट होता है जो दिल के लिए स्वस्थ है। बादाम में फाइबर सहित वो सभी तत्व पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ विभिन्न रोगों से बचाने में सहायक हैं।

कोलेस्ट्रॉल कम करने का उपाय- क्विनोआ- quinoa to reduce cholesterol

क्विनोआ एकमात्र ऐसे पौधे के खाद्य पदार्थों में से एक है जो एक पूर्ण प्रोटीन है, जिसका अर्थ है कि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। क्विनोआ में प्रति 185 ग्राम सर्विंग में न केवल लगभग 8.1 ग्राम प्रोटीन होता है, बल्कि यह फाइबर से भी भरपूर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या खाएं- कॉटेज चीज-cottage cheese to reduce cholesterol

कॉटेज चीज को कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक बेहतर फूड माना जाता है। इसमें सैचुरेटेड फैट कम होता है और प्रति 165 ग्राम सर्विंग में 20.3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा यह फाइबर का एक बेहतर स्रोत है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या खाना चाहिए-ओट्स-oats to reduce cholesterol

ओट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है। ओट्स में प्रति 75 ग्राम सर्विंग में लगभग 7.7 ग्राम प्रोटीन होता है और इसमें सैचुरेटेड फैट कम होता है। ओट्स खाने के कई अलग-अलग तरीके हैं, जैसे दलिया, मूसली और स्मूदी।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

