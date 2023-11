थकान और कमजोरी से छुटकारा पाने के लिए इन 3 विटामिन्स का करें सेवन

क्या आपको हर समय थकान, कमजोरी और भारीपन महसूस होता है? क्या आप बिना किसी शारीरिक श्रम के भी जल्दी थक जाते हैं? क्या आपको पढ़ाई या काम करने में दिक्कत होती है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो रही हो।

Tired and weak? These 3 vitamins may be causing the problem